До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.0 комментариев
Песков заявил о мощном давлении на Турцию из-за санкций против России
Турция испытывает мощное давление со стороны западных стран из-за антироссийских санкций, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга на полях ПМЭФ.
По словам Пескова, в Анкару постоянно приезжают спецпредставители США и Великобритании, которые собирают официальных лиц, а также руководителей турецкого бизнеса и грубо им угрожают. Песков охарактеризовал это поведение как «совершенно беспардонное», передает ТАСС.
Также Песков сообщил, что Россия и Турция продолжают конструктивный диалог на всех уровнях, однако визит президента Владимира Путина в Турцию откладывается из-за несовпадения графиков с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
Как сообщалось ранее, Турция выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС, рассматривая эту межправительственную организацию как «хорошую альтернативу» Евросоюзу.