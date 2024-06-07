7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.6 комментариев
Украинский суд оставил под арестом пытавшегося угнать российский самолет офицера ВСУ
Украинский суд оставил под арестом пытавшегося угнать российский самолет офицера ВС
Украинский суд продлил срок заключения под стражей бывшему командиру ВСУ Роману Червинскому, который в 2023 году пытался угнать российский самолет.
Известно, что Червинский был арестован в 2023 году по обвинению в превышении служебных полномочий. По версии следствия, он самостоятельно решил завербовать российского пилота с целью похищения самолета ВСК России. Итогом стала утечка данных о размещении личного состава и техники ВСУ на аэродроме Канатово, по которому впоследствии нанесли мощный ракетный удар. В результате погиб командир воинской части, ранения получили 17 военнослужащих, уничтожены два истребителя и повреждена взлетная полоса. Как сообщили в ФСБ России, планы украинской стороны по вербовке пилотов были выявлены контрразведкой, что позволило нанести удары по ряду украинских военных объектов, передает ТАСС.
Позднее The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников и собственные европейские источники, назвала Червинского координатором терактов на газопроводах «Северный поток». По версии издания, командир ВСУ занимался подготовкой команды из шести человек, которые арендовали яхту и при помощи глубоководного оборудования заложили взрывчатку в местах совершения диверсии.
Как сообщалось ранее, спецслужбы США использовали группу украинцев под руководством полковника ВСУ Романа Червинского для прикрытия диверсии на газопроводах «Северный поток».