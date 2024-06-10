«Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.6 комментариев
Осуждены захватывавшие рыболовное судно в Крыму украинские пограничники
В Крыму вынесен приговор двум захватившим рыболовецкое судно в Азовском море в 2018 году сотрудникам украинской пограничной службы, сообщили в пресс-службе Верховного суда региона.
Осужденных признали виновными в захвате судна и по совокупности им назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».
Первые три года они отбудут в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима. Суд установил, что обвиняемые угнали российское рыболовецкое судно и похитили членов его экипажа с угрозой применения насилия с применением оружия.
Осужденные, являясь сотрудниками государственной погранслужбы Украины, вступили в преступный сговор с иными лицами, мотивируя свои действия политической враждой по отношению к России, воссоединением с ней Крыма и Севастополя. По данным источника агентства в силовых структурах, речь идет о рыболовецком судне «Норд».
Напомним, украинские пограничники в Азовском море в марте 2018 года задержали судно «Норд» под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан бежал с Украины и самостоятельно вернулся в Крым.