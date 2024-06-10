Общество «Знание» пригласило молодых ученых участвовать во всероссийском просветительском проекте

Для самых активных лекторов предусмотрено обучение в центре знаний «Машук» и продюсирование проектов, говорится на сайте общества.

«Вновь по всей стране мы запускаем проект Знание.Наука. За два года он объединил более миллиона слушателей, которые посетили свыше 14 тыс. лекций и мастер-классов. За это время мы открыли много талантов, ставших востребованными популяризаторами науки. Теперь они выступают на ведущих площадках по всей России и делятся своими знаниями с широкой аудиторией. Знание.Наука – это уникальная платформа для молодых ученых и исследователей. Мы ждем всех, кто готов к новым научным открытиям и хочет внести свой вклад в развитие отечественной науки в самых разных областях. Кроме того, в этот раз в рамках проекта мы добавили формат кинолекций, участие в котором принимают известные ученые страны», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В рамках проекта ведущие ученые России и их молодые коллеги доступным языком рассказывают большой аудитории о своей работе, знакомят с достижениями страны, а также делятся интересными фактами из области физики, химии, биологии и других дисциплин.

В этом году проект стартовал с двухдневного марафона научных лекций, который проходит от Калининграда до Камчатки. Одной из главных тем стала лекция «Мегапрорывы российских ученых», которую проводят на базе учебных заведений и детских лагерей.

Открытые лекции для всех желающих проходят 10 и 11 июня в Кургане, Челябинске, Ростове-на-Дону, Симферополе, Пятигорске, Владикавказе, Саратове и других городах.



