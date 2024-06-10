  • Новость часаТуск исключил версию о причастности «внешних сил» к взрыву на оружейном заводе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Провал на выборах заставил Макрона пойти ва-банк
    На Украине спрос на валюту в мае поставил рекорд
    Начались летные испытания импортозамещенного SJ-100
    В зоне СВО испытали дрон-бомбардировщик «Голубь»
    Рогов объяснил значение взятия Старомайорского
    Осуждены захватывавшие рыболовное судно в Крыму украинские пограничники
    Мишустин назвал срок возобновления индексации выплат работающим пенсионерам
    Снайпер ВСУ спрогнозировал новые потери территорий Украиной
    Российские бомбардировщики провели рейд над тремя северными морями
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы потеряли смысл жизни

    «Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Нужна ли Турция в БРИКС

    Нет никаких свидетельств того, что Турция в вопросе вхождения в БРИКС не руководствуется принципом «у самурая нет цели, есть только путь». Ведь не исключено, что ни в какой БРИКС Анкара входить не собирается.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа перешла к албанизации

    Бункеры, разбросанные буквально везде, стали символом Албании. И одновременно паранойи, когда она становится движущей силой для внешней политики. Сейчас по такому пути двигают свои народы многие европейские политики.

    5 комментариев
    10 июня 2024, 18:22 • Новости дня

    Эксперт: Система правозащиты в России демонстрирует свою эффективность

    Политолог Федорова: Ни одно обращение россиян не остается без внимания уполномоченного по правам человека

    Эксперт: Система правозащиты в России демонстрирует свою эффективность
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Аппарат уполномоченного по правам человека активно работает как на региональном, так и на федеральном уровне. Это особенно важно в условиях СВО, когда ветеранам и членам их семей может потребоваться помощь, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. В понедельник президент Владимир Путин провел встречу с омбудсменом Татьяной Москальковой.

    «Президент регулярно встречается с уполномоченными по правам человека и ребенка. В целом защите интересов людей в нашей стране уделяется большое внимание. Это обусловлено тем, что система правозащиты в России складывалась последовательно и сейчас она демонстрирует свою эффективность», – сказала Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «Любой гражданин может обратиться к уполномоченному со своей проблемой, и произошедшая с ним несправедливость не останется без внимания. Аппарат омбудсмена активно работает как на региональном, так и на федеральном уровне», – добавляет спикер.

    По словам эксперта, это особенно важно в условиях спецоперации, когда аппарату омбудсмена приходится обрабатывать большое число обращений ветеранов. «В некотором смысле систему пришлось донастраивать. Сейчас же сформировались новые реалии, в рамках которых семьи бойцов СВО могут оперативно обратиться за помощью и получить ее», – замечает аналитик.

    Федорова называет «по-человечески справедливой» ситуацию, когда родственники участников спецоперации незамедлительно получают помощь в спорных случаях. Она обратила внимание и на работу Москальковой в контексте выстраивания диалога с противником по возвращению российских военных из плена.

    «Усилия на этом направлении заметны. Это обусловлено в том числе личными качествами уполномоченного. За время своей работы она сформировала о себе представление как об искреннем и неравнодушном человеке. Думаю, не ошибусь, если скажу, что Москалькова работает, что называется, не на карьеру, а на истинную пользу», – заключила Федорова.

    В понедельник президент Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Омбудсмен сообщила, что за два года удалось в три раза улучшить результаты и помочь адресно более 17 тыс. граждан, а вместе с коллективными обращениями – 87 тысячам. «Мы стараемся выезжать на место, если видим, что это коллективное, кричащее обращение, а получаем ответы, что все в порядке. Такую практику мы и дальше будем продолжать», – пояснила уполномоченная.

    Кроме того, она указала, что количество поступающих к ней обращений увеличилось до 93 с лишним тысяч в 2023 году, динамика увеличения, по ее мнению, связана с доверием людей к институту уполномоченного по правам человека.

    «Но, с другой стороны, требовательность людей к соблюдению их прав тоже повышается. Сегодня очень важно отстроить, отточить наши механизмы и инструментарии, которые предоставляет закон, и мы используем и собственные проверки или с привлечением прокуратуры, обращаемся с административными исками в суд в защиту людей», – сказала Москалькова президенту.

    Омбудсмен также доложила, что вместе с украинским уполномоченным Дмитрием Лубинцом на взаимной основе посетила более 1,7 тыс. пленных из числа российских и украинских военнослужащих. Она рассказала, что есть договоренности с украинской стороной о посещении и помощи, в том числе медицинской, российским пленным на Украине.

    10 июня 2024, 07:17 • Новости дня
    Sky News: Украинский самолет впервые нанес удар по территории России
    Sky News: Украинский самолет впервые нанес удар по территории России
    @ Danil Shamkin/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Самолет ВСУ в ночь на понедельник нанес удар по цели на территории Белгородской области, что стало первым случаем применения Украиной авиации против объектов за пределами новых регионов России и Крыма, сообщает британский телеканал Sky News.

    По данным украинского военного источника, это стало первым боеприпасом ВВС Украины, доставленным по воздуху против цели внутри России, передает РИА «Новости».

    Тип примененного боеприпаса, а также то, было ли это оружие западного происхождения, пока не установлено.

    За прошедшую неделю российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских самолета МиГ-29.

    Коментарии (28)
    10 июня 2024, 09:42 • Новости дня
    Пушилин объяснил медленное наступление российских сил в ДНР

    Пушилин: Перемещение ВСУ на Харьковское направление замедлило наступление в ДНР

    Пушилин объяснил медленное наступление российских сил в ДНР
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Переброска украинских резервов с Донецкого на Харьковское направление замедлила наступление сил ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, переброска украинских резервов сказалась на ситуации в зоне СВО, при этом неправильно было бы сказать, что российским подразделениям стало значительно легче продвигаться, передает РИА «Новости».

    Также Пушилин отметил, что взятие каждого населенного пункта дается ценой больших усилий.

    Он добавил, что стоит задача Верховного главнокомандующего по сохранению личного состава, также есть задача по планомерному освобождению всех населенных пунктов Донбасса.

    Пушилин подчеркнул, что наступление в ДНР идет «медленно, но верно».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что задумали ВСУ против российских войск под Харьковом.

    Коментарии (52)
    10 июня 2024, 11:14 • Новости дня
    ВСУ собрались размещать F-16 на зарубежных аэродромах
    ВСУ собрались размещать F-16 на зарубежных аэродромах
    @ Master Sgt. Nathan Lipscomb/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны, чтобы они не стали мишенями, сообщил начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов.

    В интервью украинской службе радиостанции «Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) Голубцов заявил, что размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей, передает ТАСС.

    По его словам, для прикрытия украинских аэродромов нужны минимум два комплекса ПВО Patriot, два комплекса ПВО NASAMS, а также самоходные зенитные установки Gepard.

    Голубцов рассчитывает, что к оперативным действиям на фронте у Украины будет готово только одно звено F-16 к концу года, так как подготовка пилотов ограничивается количеством учебных мест на базах и  необходимостью изучения английского языка.

    Ранее сообщалось, что Украина должна получить около 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    Коментарии (41)
    10 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    На Украине назвали сроки решающего сражения

    Tекст: Кристина Цыцура

    В конце лета 2024 года на Украине произойдет решающее сражение, которое может привести к окончанию боевых действий, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков.

    По его словам, заключительное сражение придется на август-сентябрь, передает РИА «Новости».

    Стариков отметил, что такой прогноз основывается на военном анализе, но, как считает офицер, такого же мнения придерживаются и политологи.

    Ранее политолог Владимир Скачко назвал «вбросом идиотизма» рассуждения американских СМИ о новом контрнаступлении ВСУ.

    Коментарии (16)
    10 июня 2024, 12:50 • Новости дня
    Рар: Канцлером ФРГ вместо Шольца может стать русофоб Мерц

    Политолог Рар: Главный победитель выборов в Европарламент – партия Урсулы фон дер Лайен

    Рар: Канцлером ФРГ вместо Шольца может стать русофоб Мерц
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Выборы в Европарламент показали усиление позиций правых партий. Однако и в ЕС, и в Германии правящие элиты будут бороться за свою власть. Более того, истеблишмент попытается сохранить текущий курс по поддержке Украины, несмотря на недовольство населения, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. В воскресенье завершились выборы в Европарламент.

    «Если мы посмотрим на результаты выборов внимательно, то увидим, что в Германии антисистемные силы, такие как «Альтернатива для Германии» (АдГ) или «Союз Сары Вагенкнехт», набрали лишь четверть голосов избирателей. Главный победитель – ХДС, партия Урсулы фон дер Лайен, которая останется во главе Еврокомиссии. Явно проиграли Шольц и «Зеленые», хотя уходить с политической арены они не хотят», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Не исключено, что по примеру Франции новые выборы парламента могут состояться и в Германии. Тем не менее Бундестаг способна распустить лишь правящая коалиция, а все три составляющих ее партии фактически проиграли на европейских выборах. Они понимают, что на успешное переизбрание надеяться не стоит. Скорее всего, в ФРГ все системные силы объединят усилия, чтобы остановить рост популярности АдГ», – отмечает собеседник.

    «Надо понимать, что в Германии ничего не изменится. Скажем, если на выборах побеждает ХДС, то ей придется искать партнеров. Только так можно будет создать правительство большинства в Бундестаге. И партии ничего другого не останется, кроме как приглашать к себе всю действующую правительственную коалицию. К ней может присоединиться тот же Шольц или «Зеленые», которые имеют громадную поддержку в СМИ. Канцлером в таком случае может стать Мерц, а он гораздо больший русофоб, нежели действующий глава правительства», – акцентирует эксперт

    «Что касается политики в отношении России, то несмотря на мнение большинства избирателей, которые явно выступают за прекращение боевых действий на Украине, правящие партии Европы будут продолжать поставлять оружие Киеву. У элиты ясно поставлена задача – Украину надо удержать в союзе с Западом», – резюмировал Рар.

    Напомним, в ЕС завершились выборы в Европарламент. На утро 10 июня, согласно данным портала European elections, в Германии лидирует оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) с результатом 30%. Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) занимает второе место с 15,9%. «Союз Сары Вагенкнехт» набрал 6,2% голосов избирателей.

    Партия действующего канцлера Германии Олафа Шольца, в свою очередь, проиграла выборы в Европарламент. Социал-демократы занимают третье место с результатом 13,9%. «Зеленые», являющиеся партнерами по правящей коалиции, набрали 11,9% голосов избирателей, а Свободная демократическая партия получила 5,2%.

    В этой связи генеральный секретарь оппозиционной партии ХДС Карстен Линнеман призвал канцлера Германии Олафа Шольца поставить в Бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству. Аналогично высказался и глава христианских демократов Фридрих Мерц.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, уже объявил о роспуске Национального собрания после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в Европарламент. «В ближайшее время я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов. Первый тур состоится 30 июня, а второй – 7 июля», – заявил он.

    Победу на выборах в Европарламент во Франции одержало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получившее, по данным портала European elections, 31% голосов. Партия Макрона набрала около 15% голосов.

    Поражения президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца на выборах в Европарламент говорят об их несостоятельности как национальных лидеров, отметила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале. «Следуя в русле исполнения команд из Вашингтона и отказавшись от суверенитета, ни на что другое рассчитывать они и не могли», – подчеркнула она.

    Коментарии (25)
    10 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    Картаполов разъяснил, в каком случае F-16 и аэродромы станут целью для России

    Tекст: Максим Попов

    Если F-16 начнут участвовать в боевых вылетах, ВС России будут рассматривать их, а также аэродромы базирования за границей как законные цели для ударов, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    По его словам, если истребители будут находиться на аэродромах в качестве запасных частей, откуда их перевозят на Украину, где оснащают и проводят техническое обслуживание, а затем они начнут летать с украинских аэродромов, то в этом случае у России нет претензий к странам, предоставляющим эти самолеты, передает РИА «Новости».

    Однако если истребители взлетят с аэродромов другой страны, войдут в воздушное пространство Украины, выпустят ракеты и вернутся обратно, то они станут законной целью для российских военных. При этом Россия имеет право сбивать любые самолеты, которые находятся в зоне ее интересов.

    Как сообщалось ранее, по словам начальника авиации ВСУ Сергея Голубцова, часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны.


    Коментарии (23)
    10 июня 2024, 14:52 • Новости дня
    Журналист и трое бойцов самообороны подорвались на мине в Белгородской области

    Губернатор Белгородской области Гладков: На мине подорвались трое бойцов самообороны и журналист

    Журналист и трое бойцов самообороны подорвались на мине в Белгородской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В городе Шебекино Белгородской области на мине подорвались четыре человека, трое из которых – бойцы самообороны, а четвертый – сотрудник канала «Россия 24», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что оператор канала получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча и находится в тяжелом состоянии. Ему проводится операция в Шебекинской ЦРБ.

    Гладков добавил, что один из бойцов с ранениями конечностей был доставлен в больницу № 2 города Белгорода. Двум другим бойцам оказали медпомощь амбулаторно.

    Глава региона заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.

    Накануне трое бойцов белгородской самообороны получили ранения из-за атаки БПЛА.

    Коментарии (15)
    10 июня 2024, 08:24 • Новости дня
    Украинский солдат переплыл Днепр на плоту из бутылок и сдался в плен

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский солдат переплыл Днепр на самодельном плоту из пластиковых бутылок и сдался в плен российской армии, сообщили источники в силовых структурах России.

    Известно, что вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier с российскими военными, после чего переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что его переход готовили около трех месяцев.

    Пленный отметил, что его бригаду собирались перебросить на харьковское направление, из-за чего он решил сдаться в плен.

    В конце мая житель Одессы предпринял попытку уплыть из Украины на надувном матрасе с изображением Человека-паука.

    Коментарии (6)
    10 июня 2024, 06:50 • Новости дня
    В Госдуму внесли законопроект о штрафах за опасное вождение

    Tекст: Денис Тельманов

    В Госдуму внесли законопроект, который вводит штрафы за опасное вождение в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

    Автор инициативы – глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

    Повторное нарушение, согласно законопроекту, будет грозить лишением прав на срок от одного до трех месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта. 

    Термин «опасное вождение» появился в ПДД в 2016 году. Речь идет о нарушении правил при перестроении, несоблюдении дистанции, резком торможении, препятствовании обгону, если указанные действия создают угрозу безопасности другим участникам дорожного движения.

    Отмечается, что правительство поддержало законопроект с учетом доработок.

    Ранее сообщалось, что в России ввели штрафы за езду на летней резине зимой.

    Согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП, за такое нарушение можно получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей.

    Коментарии (6)
    10 июня 2024, 12:31 • Новости дня
    Власти Пакистана отказались от участия в конференции по Украине в Швейцарии

    Tекст: Александра Юдина

    Пакистанское правительство не будет участвовать в конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, сообщил осведомленный источник.

    Отмечается, что данное решение связано с приверженностью Пакистана нейтралитету в отношении украинского конфликта, передает ТАСС.

    Также информатор указал, что этим шагом Пакистан сделал много шагов вперед и взял на себя большое бремя.

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.

    Коментарии (4)
    10 июня 2024, 05:55 • Новости дня
    Президент Зимбабве предложил Путину ряд направлений сотрудничества

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил ряд направлений для сотрудничества на территории африканской республики.

    «Мы встречались один на один с президентом России и, конечно, обсуждали отношения между Москвой и Хараре. Я обратился к президенту России с тезисом о том, что есть много сфер, в которых мы можем сотрудничать, особенно в Зимбабве», – сказал зимбабвийский президент в интервью ТАСС

    В частности, он отметил, что Зимбабве нуждается в дальнейшей механизации сельского хозяйства и что Россия может оказать поддержку в этой области.

    Также президент Зимбабве отметил необходимость строительства дамб и производства удобрений.

    Ранее Мнангагва сообщил, что обсуждал с Путиным желание своей страны вступить в БРИКС.

    Коментарии (0)
    9 июня 2024, 22:07 • Новости дня
    Газманов и «Любэ» выступили на концерте в честь съезда молдавского блока «Победа»

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве состоялся праздничный концерт, приуроченный к второму съезду молдавского оппозиционного блока «Победа». На нем выступили российские артисты Олег Газманов и группа «Любэ».

    Газманов обратился к зрителям с призывом к единству россиян и молдаван, отмечая общие ценности и исторические связи.

    «Очень хочется, чтобы мы были вместе. Мы исторически вместе. У нас общие ценности. Видим, что так, как мы относимся к родителям, к семье, к детям – это наши ценности и мы никому не дадим их изменить», – приводит слова Газманова ТАСС.

    Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев также высказался о необходимости сохранения дружеских отношений между Россией и Молдавией.

    «И как-то нас разрывать – для нас, по крайней мере, это очень болезненно. И это неправильно. Мы как жили дружно, так и должны жить... А их наши враги тянут к себе», – сказал он.

    В концерте также приняли участие группа «Эскадрон» и итальянский дуэт Duo BACIO, исполнивший песню «Журавли» на итальянском языке.

    Съезд блока «Победа» прошел в Москве с участием около 4 тысяч человек. Лидер блока Илан Шор заявил, что в преддверии референдума о евроинтеграции, который пройдет в октябре в Молдавии, политическая сила запускает кампанию за сближение с ЕАЭС.

    Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул объяснила, что съезд проходит в России, потому что в Молдавии оппозиции «угрожают предатели, захватившие власть».

    Ранее сообщалось, что Шор поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность провести съезд блока «Победа» в Москве.

    В апреле ряд молдавских оппозиционных партий подписали соглашение о создании предвыборного блока «Победа».



    Коментарии (0)
    10 июня 2024, 09:11 • Новости дня
    Развожаев рассказал о раскрытии диверсий в Севастополе

    Губернатор Развожаев рассказал о раскрытии диверсий в Севастополе

    Tекст: Вера Басилая

    Все случаи подготовки диверсий против российских военных и на объектах Севастополя эффективно раскрываются и нейтрализуются спецслужбами, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на ПМЭФ.

    По словам Развожаева, все случаи попыток совершить диверсии, направленные на военнослужащих и других лиц, эффективно раскрываются и нейтрализуются спецслужбами, передает РИА «Новости».

    Губернатор напомнил, что в Севастополе работает штаб, где принимаются решения для безопасности людей и нормальной жизнедеятельности города.

    Развожаев на полях ПМЭФ заявил, что обстановка в городе из-за периодических ракетных и беспилотных атак со стороны Украины напряженная, но контролируемая.

    Ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку взорвать подъезд многоквартирного дома в Севастополе, где проживал сотрудник Минобороны.

    Коментарии (0)
    10 июня 2024, 11:38 • Новости дня
    Суд отказался снять статус иноагента с журналиста Набутова

    Суд отказался снять статус иноагента с журналиста Кирилла Набутова

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Санкт-Петербурге отставил без удовлетворения иск журналиста Кирилла Набутова (признан в России иноагентом) об исключении его из реестра иноагентов, сообщили в суде.

    Суд решил отказать Набутову в исковых требованиях, передает ТАСС.

    Кирилл Набутов был включен в реестр иноагентов Минюста России в марте. В апреле журналист обжаловал это решение административным иском в суд, назвав решение нарушением норм российского и международного права.

    Коментарии (0)
    10 июня 2024, 08:55 • Новости дня
    В аэропорту Казани введены временные ограничения

    Tекст: Вера Басилая

    Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

    В аэропорту Казани утром в понедельник введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, передает ТАСС.

    Работа аэропорта Казани была ограничена 3 июня.

    Коментарии (0)
    Главное
    Самолет с вице-президентом Малави пропал с радаров
    Афганским трудовым мигрантам предложили работать в России
    Польша решила отгородиться от Белоруссии буферной зоной
    На Украине назвали сроки решающего сражения
    В Госдуме решили предложить изменить процедуру ЕГЭ
    В армянском парламенте не поддержали инициативу о вотуме недоверия Пашиняну
    На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса

    Почему большие зарплаты вызвали тревогу у Германа Грефа

    Российская экономика растет вот уже несколько кварталов – и высокими темпами. Это выражается в том числе в существенном росте зарплат. Казалось бы, что плохого в росте зарплат, особенно для населения? Однако глава Сбербанка Герман Греф видит значительные риски для экономики. О чем идет речь и как эти риски предотвратить? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа ушла вправо

    В воскресенье завершились выборы в Европарламент. Их результатом стал рост влияния правых партий в ряде государств объединения. Особо напряженная ситуация сложилась во Франции и Германии, где правящие коалиции проиграли оппозиционным силам и возникла перспектива переизбрания правительств. Почему партии Шольца и Макрона растеряли популярность и как результаты выборов отразятся на политике Евросоюза? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Россия перебросила корабли на Карибы

    На этой неделе на Кубу прибудет группа кораблей ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» и АПЛ «Казань». В Гаване говорят, что визит связан с историческими дружескими отношениями между странами, а корабли не несут на борту ядерного оружия. США считают этот визит демонстрацией силы на фоне роста напряженности из-за украинского кризиса. Какие цели этот визит преследует в реальности и зачем Россия вновь обозначает свое военное присутствие в Западном полушарии? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Шольц не верит в поражение Украины

    Немецкий канцлер Олаф Шольц выступил с призывом к президенту России Владимиру Путину, в котором потребовал признать силу Украины. По мнению канцлера, Киев «нельзя поставить на колени, заставить сдаться и диктовать ему условия капитуляции». По мнению экспертов, Шольц намеренно отрицает реальность на фронте, создавая в глазах германского электората образ сильного европейского лидера. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............