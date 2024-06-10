Эксперт: Система правозащиты в России демонстрирует свою эффективность

Политолог Федорова: Ни одно обращение россиян не остается без внимания уполномоченного по правам человека

Tекст: Олег Исайченко

«Президент регулярно встречается с уполномоченными по правам человека и ребенка. В целом защите интересов людей в нашей стране уделяется большое внимание. Это обусловлено тем, что система правозащиты в России складывалась последовательно и сейчас она демонстрирует свою эффективность», – сказала Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

«Любой гражданин может обратиться к уполномоченному со своей проблемой, и произошедшая с ним несправедливость не останется без внимания. Аппарат омбудсмена активно работает как на региональном, так и на федеральном уровне», – добавляет спикер.

По словам эксперта, это особенно важно в условиях спецоперации, когда аппарату омбудсмена приходится обрабатывать большое число обращений ветеранов. «В некотором смысле систему пришлось донастраивать. Сейчас же сформировались новые реалии, в рамках которых семьи бойцов СВО могут оперативно обратиться за помощью и получить ее», – замечает аналитик.

Федорова называет «по-человечески справедливой» ситуацию, когда родственники участников спецоперации незамедлительно получают помощь в спорных случаях. Она обратила внимание и на работу Москальковой в контексте выстраивания диалога с противником по возвращению российских военных из плена.

«Усилия на этом направлении заметны. Это обусловлено в том числе личными качествами уполномоченного. За время своей работы она сформировала о себе представление как об искреннем и неравнодушном человеке. Думаю, не ошибусь, если скажу, что Москалькова работает, что называется, не на карьеру, а на истинную пользу», – заключила Федорова.

В понедельник президент Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Омбудсмен сообщила, что за два года удалось в три раза улучшить результаты и помочь адресно более 17 тыс. граждан, а вместе с коллективными обращениями – 87 тысячам. «Мы стараемся выезжать на место, если видим, что это коллективное, кричащее обращение, а получаем ответы, что все в порядке. Такую практику мы и дальше будем продолжать», – пояснила уполномоченная.

Кроме того, она указала, что количество поступающих к ней обращений увеличилось до 93 с лишним тысяч в 2023 году, динамика увеличения, по ее мнению, связана с доверием людей к институту уполномоченного по правам человека.

«Но, с другой стороны, требовательность людей к соблюдению их прав тоже повышается. Сегодня очень важно отстроить, отточить наши механизмы и инструментарии, которые предоставляет закон, и мы используем и собственные проверки или с привлечением прокуратуры, обращаемся с административными исками в суд в защиту людей», – сказала Москалькова президенту.

Омбудсмен также доложила, что вместе с украинским уполномоченным Дмитрием Лубинцом на взаимной основе посетила более 1,7 тыс. пленных из числа российских и украинских военнослужащих. Она рассказала, что есть договоренности с украинской стороной о посещении и помощи, в том числе медицинской, российским пленным на Украине.