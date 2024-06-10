Машков рассказал о новых возможностях реализоваться в профессии актерам региональных театров

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Постоянный рост Союза говорит о том, какое большое значение в настоящий момент для нашей страны играет театральное сообщество и театральное искусство», – заявил Владимир Машков, народный артист России, председатель Союза театральных деятелей (СТД), худрук Московского театра Олега Табакова и директор театра «Современник». По его словам, отделение СТД в Югре будет 80-м региональным отделением союза, а благодаря росту числа отделений все больше российских театральных деятелей будут вовлекаться в орбиту мероприятий СТД, что поможет им более полно и ярко реализовываться в профессии.



«Важно и то, что чуть ранее мы создали два отделения в новых регионах – в ДНР и ЛНР. Они уже активно вступили в нашу общую работу Союза. В санатории «Актер» сейчас проводится 13-я смена благотворительного проекта для детей из ДНР. Представители Союза также налаживают новые контакты и постоянно ездят в творческие командировки, в том числе выезжают в новые регионы», – добавил Машков.



Он отметил, что театральные деятели из новых регионов уже активно вовлечены в творческую работу театрального Союза. «Так, Наталья Волкова, гендиректор – худрук Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М. М. Бровуна, работала в составе жюри ХХХ фестиваля и премии «Золотая Маска», – пояснил глава СТД.



«В целом хотелось бы активизировать нашу совместную работу, посвящать больше времени расширению деятельности региональных отделений, а также реализации наших общих смыслов, это очень-очень важно», – подчеркнул Машков.



Ирина Антонова, начальник отдела региональных и межрегиональных программ СТД, рассказала газете ВЗГЛЯД, что в Югре работают 10 профессиональных театров: «У нас уже избраны председатель Югорского регионального отделения, глава контрольно-ревизионной комиссии. Мы наметили планы работы по взаимодействию с органами власти, по работе отделения по всем программам СТД – как социальным, так и творческим».

По ее словам, создание отделения важно для актеров, театральных деятелей региона, а также для диалога с властью, который будет вестись от имени отделения. «Это будет точка внимания к театральной сфере и ее финансовой поддержке. Теперь у местных театралов появляется комплексный базис для развития», – добавила она.



«Что касается работы отделений СТД в новых регионах России, то они были созданы благодаря инициативе Машкова и при активной поддержке местных театральных деятелей. В принципе, актеры, режиссеры, технические работники театров в ДНР и ЛНР были всесторонне вовлечены в деятельность СТД уже с 2014 года. Они привлекались для работы в лабораториях, участвовали в семинарах, и это касается почти всех профессий: кукольников, музыкантов, вокалистов и драматических артистов», – рассказала Антонова.



«Теперь же они будут проводить свои программы, мероприятия, фестивали. При этом они пользуются нашей полноценной поддержкой – социальной, юридической, финансовой, и действуют по нашему уставу», – отметила собеседница.



Она подчеркнула, что отделения в новых регионах расширят возможности участия театральных деятелей во всевозможных грантовых программах. «Теперь, например, заявка на грант для специалистов по сценической речи будет подаваться не от Горловского театра или Молодежного театра в Макеевке, а от имени отделения СТД и с его поддержкой. То есть наша задача – встроить отделения СТД в новых регионах в полноценную грантовую работу, а также в общее творческое пространство России», – детализировала она.



В понедельник в Союзе театральных деятелей РФ на заседании секретариата под председательством Владимира Машкова было единогласно утверждено решение о государственной регистрации вновь создаваемого Югорского регионального отделения СТД.

Также на заседании было озвучено, что за последние месяцы значительно активизировалась работа СТД в регионах страны. Впервые за всю историю Союза был проведен Форум председателей региональных отделений СТД, где были обсуждены вопросы празднования 150-летнего юбилея Союза, который будет отмечаться в 2026 году.

Ранее Александр Рудаков, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований, рассказал газете ВЗГЛЯД, что на протяжении всей своей творческой карьеры Владимир Машков является проводником российских ценностей, патриотической линии, которые способствуют усилению культурного суверенитета России.

