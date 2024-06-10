Челябинцы рассказали о мужчине с мачете на детской площадке

Tекст: Алексей Дегтярев

Нападавший с мачете прибежал и «начал прыгать», сидевшая на детской площадке группа начала отходить, сказал собеседник «Газеты.Ru».

В соседнем дворе сидела компания из двух мужчин, женщины и ребенка, и нападавший отвлекся и на них. Женщина начала просить атаковавшего не трогать их.

После этого у нападавшего отобрали мачете. По словам собеседника, мужчина с оружием был в состоянии алкогольного опьянения.

Также СМИ сообщали, что подозреваемый – это 63-летний учитель английского в техникуме, ему не понравился шум во дворе. Его задержали полицейские.

В 2020 году в Москве мужчина с мачете напал на продавца магазина «Магнит» и сбежал.