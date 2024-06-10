Нет никаких свидетельств того, что Турция в вопросе вхождения в БРИКС не руководствуется принципом «у самурая нет цели, есть только путь». Ведь не исключено, что ни в какой БРИКС Анкара входить не собирается.0 комментариев
Россия поблагодарила Китай за позицию по украинской «мирной конференции» в Швейцарии
Российская сторона благодарна китайской за решение не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, заявил глава МИД Сергей Лавров на переговорах с коллегой из КНР Ван И.
Лавров поблагодарил китайских партнеров за сбалансированную и последовательную линию по Украине, в русле которой Пекин решил не участвовать в «мирной конференции» в Швейцарии, говорится на сайте МИД.
Конференция не предполагала равноправного участия России и «справедливого учета всех мирных инициатив и текущих реалий».
Оба министра высоко оценили двусторонние отношения стратегического партнерства на фоне «усиливающейся глобальной турбулентности». Также они рассмотрели исполнение договоренностей, достигнутых лидерами двух стран на пекинском саммите в мае 2024 года.
Политики обменялись мнениями по состоянию дел в БРИКС и дальнейших его перспективах.
Лавров и Ван И подтвердили готовность увеличивать координацию в ООН и СБ ООН, ШОС, БРИКС, G20, АТЭС и других ключевых международных структурах, и диалоговых механизмах.
Также министры обсудили обеспечение безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «с учетом линии США по созданию там закрытых военно-политических структур» с антироссийской и антикитайской направленностью.
Напомним, власти Китая заявляли, что Пекин не будет участвовать в конференции в Швейцарии, поскольку ключевые факторы для проведения этого мероприятия не созданы. При этом Китай планирует продолжать продвижение мирных переговоров по Украине.