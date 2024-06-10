Россия поблагодарила Китай за позицию по украинской «мирной конференции» в Швейцарии

Tекст: Алексей Дегтярев

Лавров поблагодарил китайских партнеров за сбалансированную и последовательную линию по Украине, в русле которой Пекин решил не участвовать в «мирной конференции» в Швейцарии, говорится на сайте МИД.

Конференция не предполагала равноправного участия России и «справедливого учета всех мирных инициатив и текущих реалий».

Оба министра высоко оценили двусторонние отношения стратегического партнерства на фоне «усиливающейся глобальной турбулентности». Также они рассмотрели исполнение договоренностей, достигнутых лидерами двух стран на пекинском саммите в мае 2024 года.

Политики обменялись мнениями по состоянию дел в БРИКС и дальнейших его перспективах.

Лавров и Ван И подтвердили готовность увеличивать координацию в ООН и СБ ООН, ШОС, БРИКС, G20, АТЭС и других ключевых международных структурах, и диалоговых механизмах.

Также министры обсудили обеспечение безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «с учетом линии США по созданию там закрытых военно-политических структур» с антироссийской и антикитайской направленностью.

Напомним, власти Китая заявляли, что Пекин не будет участвовать в конференции в Швейцарии, поскольку ключевые факторы для проведения этого мероприятия не созданы. При этом Китай планирует продолжать продвижение мирных переговоров по Украине.