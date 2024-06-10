Бункеры, разбросанные буквально везде, стали символом Албании. И одновременно паранойи, когда она становится движущей силой для внешней политики. Сейчас по такому пути двигают свои народы многие европейские политики.2 комментария
Цены на нефть начали рост после трех недель снижения
Мировые цены на нефть начали умеренно подниматься после трех недель снижения
Мировые цены на нефть в понедельник пошли в рост после снижения предыдущих трех недель.
Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.13 росла на 0,26%, достигая 79,83 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,25%, до 75,72 доллара, передает РИА «Новости».
По итогам предыдущей недели Brent подешевела на 2,45%, а WTI – на 1,9%, и это стало третьей неделей снижения котировок. В общей сложности за этот период стоимость нефти обеих марок снизилась на 5,2% и 5,7% соответственно, обновив февральские минимумы.
Удешевление последовало за решением ОПЕК+ с октября постепенно сводить на нет дополнительные добровольные сокращения добычи совокупно на 2,2 млн баррелей в сутки.
«Инвесторы, слишком остро отреагировавшие на заявление ОПЕК, пытаются осознать возможность того, что дополнительные баррели могут и не поступить в мировые поставки», – цитирует Bloomberg старшего рыночного аналитика брокерской компании Phillip Nova Pte в Сингапуре Приянку Сачдеву.