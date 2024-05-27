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    Историки даже зафиксировали примерную дату перелома – когда представительская демократия перестала работать. Распад начался с Великобритании, когда PR-технологии вытеснили реальный диалог с нацией, а политические манипуляции заменили общественную дискуссию. Когда в политическую практику решено было привнести методы маркетинга.

    14 комментариев
    27 мая 2024, 18:22 • Новости дня

    Путин: Большая часть российских субъектов сотрудничает с областями Узбекистана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Узбекистан продолжают наращивать сотрудничество, с регионами Узбекистана наладили партнерство уже 78 субъектов РФ, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «В общей сложности 78 из 89 субъектов Российской Федерации осуществляют взаимовыгодное партнерство с узбекскими областями. Именно благодаря таким прямым контактам, активным и инициативным, совместным усилиям регионов и властей, управленческих команд регионов, деловых кругов сотрудничество России и Узбекистана наполняется конкретным содержанием, вовлекая все больше участников», – сказал Путин на заседании Совета регионов России и Узбекистана, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев оценил выполнение дорожной карты сотрудничества России и Узбекистана.

    27 мая 2024, 13:18 • Новости дня
    Сенатор Долгов: Эстония не узнает, как выглядит победа над Россией
    Сенатор Долгов: Эстония не узнает, как выглядит победа над Россией
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Заявления президента Эстонии Алара Кариса о необходимости «поставить Россию на колени» показывают Таллин не в лучшем свете. Кроме того, победить Москву призывает глава страны, вес которой в мировой политике находится практически на нулевом уровне, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов.

    «Подобные заявления может делать либо человек, находящийся не в своем уме, либо тот, кто не разбирается в истории и политике. Оба варианта выставляют руководство Эстонии не в лучшем свете и порочат репутацию этой страны. Слова Кариса еще раз показывают, насколько низок уровень современных европейских лидеров», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «В целом от заявлений Кариса мало что зависит. Он управляет государством, вес которого в мировой и европейской политике практически нулевой. Кроме того, так как руководство этой прибалтийской страны зависит от США, следует больше ориентироваться на то, что говорят и делают «работодатели», – отмечает собеседник.

    «Что касается речей о победе над Россией, то история не узнает такого варианта развития событий. Мы, несмотря на заявления Таллина, продолжим выполнять цели и задачи СВО, поставленные нашим президентом. Более того, это будет лучшим ответом на высказывания Кариса», – резюмировал Долгов.

    Ранее президент Эстонии Алар Карис в интервью финскому изданию Yle заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться только после того, как Россия и ее президент Владимир Путин будут «поставлены на колени». Кроме того, политик высказал мнение, что сейчас главное для Запада – остановить «военную машину» Москвы.

    В ответ на слова Кариса официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале попросила эстонского президента продемонстрировать, как это делается. «А как это? Пусть покажет», – написала она.

    Напомним, в феврале Карис называл конфликт между Россией и Украиной «решающим моментом для нашего поколения». «Если мы не проявим решимости, нас будут считать слабыми. И как показала история, слабость не ведет к миру», – писал он в колонке для Politico.

    Карис отмечал, что Европе следует нарастить поддержку Украины и призывал «не тушеваться» из-за ядерного оружия, которым обладает Россия, а также ее огромной территории и большого населения. Политик подчеркивал, что совокупный ВВП стран ЕС «примерно в десять раз превышает российский» и якобы члены объединения могут достигнуть «мира без боя».

    Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью изданию Financial Times заявила, что некоторые страны-члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на территории Украины. Она отметила, что страны альянса пошли на этот шаг на свой страх и риск – и это нельзя считать эскалацией конфликта. Кроме того, политик не исключила и отправку туда солдат прибалтийской республики.

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    27 мая 2024, 14:53 • Новости дня
    Путин и Мирзиеев договорились навести порядок в сфере трудовой миграции
    Путин и Мирзиеев договорились навести порядок в сфере трудовой миграции
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев в ходе переговоров обсудили вопросы трудовой миграции и выразили намерение навести порядок в этой сфере.

    Как сообщил Мирзиеев, в ходе встречи было уделено отдельное внимание вопросу трудовой миграции, стороны отметили важность организации системного взаимодействия и внедрения эффективных механизмов, передает ТАСС.

    По словам главы Узбекистана, Путин поддержал его предложения по этому вопросу. «Я думаю, что мы все равно наведем в этом вопросе нужный порядок с обеих сторон», – сказал он.

    В понедельник президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев начали переговоры в расширенном составе.

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    27 мая 2024, 13:56 • Новости дня
    Рар: Продвижение ВС России на Украине пугает поляков и прибалтов
    Рар: Продвижение ВС России на Украине пугает поляков и прибалтов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Прибалты и поляки испугались, что продвижение ВС России на Украине приведет к резкому ухудшению их собственной безопасности. Именно поэтому они и заявляют о готовности отправить свои войска в зону спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Он подчеркнул: восточные европейцы затеяли опасную игру.

    «Позиция западных элит заключается в том, что Россия ни в коем случае не должны одержать верх над Украиной. По их мнению, победа Москвы взломает европейскую архитектуру, которая была выстроена Западом в Европе через расширение НАТО и ЕС в течение последних 30 лет. И напротив, поражение Москвы может укрепить западную архитектуру европейской безопасности. Прибалты и поляки, в свою очередь, опасаются, что дальнейшее продвижение российской армии на Украине приведет к резкому ухудшению их собственной безопасности», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Большинство западных политиков считает, что переданное Киеву оружие повышает шансы украинских военных на победу в конфликте. В экспертном же сообществе на Западе идут ожесточенные споры о том, кто сильнее: Украина вместе с западной помощью или Россия», – добавил собеседник. По его словам, искать дипломатического решения на Украине – как того требуют Венгрия и Словакия – другие восточные европейцы наотрез отказываются.

    «Прибалты и поляки говорят, что в случае отступления украинской армии с нынешних позиций, они вместе с французами и англичанами готовы послать свои войска на помощь Украине. Вероятно, лидеры этих стран надеются, что в случае прямых столкновений между российской армией и войсками стран НАТО, США, как атомная держава, будут вынуждены вступить в военный конфликт. Они действительно затеяли очень опасную игру», – указал Рар. Все это, по его словам, «сильно осложняет принятие каких-либо миротворческих решений».

    Ранее страны Балтии и Польша не исключили отправку войск на Украину, если российские войска добьются стратегического прорыва на востоке из-за вялой помощи Запада. По информации Der Spiegel, на прошлой неделе на полях конференции в Таллине депутаты балтийских стран «предупредили представителей Берлина о последствиях немецкой политики».

    Они опасаются, что Запад недостаточно активно помогает Киеву, что может привести к «резкому ухудшению ситуации». «В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать, пока российские войска окажутся на их границе, они пошлют свои войска на Украину. Это именно то, чего справедливо опасаются канцлер Германии и президент США», – говорится в статье.

    Заявления о возможности отправки войск НАТО на Украину стали чаще звучать в Европе и США с февраля 2024 года после того, как эту тему поднял Эммануэль Макрон. В мае в интервью журналу The Economist президент Франции подтвердил свое желание отправить войска на Украину, но при соблюдении двух условий – в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева.

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    26 мая 2024, 19:38 • Новости дня
    Путина встретили в Узбекистане с букетом цветов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин прибыл в ташкентский аэропорт вечером в воскресенье, его встретили там с цветами, они попали на видео.

    На опубликованном Telegram-каналом RIA_Kremlinpool ролике запечатлен букет красных роз, которые вручили российскому лидеру, когда он сошел с трапа самолета.

    Президента России встретил его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев.

    Ранее сообщалось, что в ходе переговоров в Узбекистане главы государств обсудят перспективы развития двусторонних отношений стран.

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    26 мая 2024, 21:44 • Новости дня
    Песков: Россия готова развивать сотрудничество с Узбекистаном по поставкам газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона готова развивать сотрудничество с узбекистанской и казахстанской сторонами по поставкам газа, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Сотрудничество Узбекистана, Казахстана и России предоставляет «очень широкие» возможности, Москва открыта к этому, это «взаимовыгодное сотрудничество», сказал Песков в эфире Первого канала во время визита российского президента Владимира Путина в Ташкент, передает ТАСС.

    Он также назвал Узбекистан «традиционным, очень важным партнером в [России] в Средней Азии», торговые отношения с которой развиваются динамично.

    «Это одна из крупнейших среднеазиатских стран, которая играет очень большую роль здесь, в этом регионе», – заключил он.

    Напомним, Путин прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом.

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    27 мая 2024, 15:08 • Новости дня
    Путин назвал важным переход на нацвалюты в расчетах России и Узбекистана
    Путин назвал важным переход на нацвалюты в расчетах России и Узбекистана
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российской и узбекистанской сторонам необходимо переходить на национальные валюты в своих двусторонних расчетах, заявил российский президент Владимир Путин после переговоров в Узбекистане.

    «Наши страны последовательно переходят в расчетах на национальные валюты, что мы считаем чрезвычайно важным», – цитирует Путина ТАСС.

    Финансовые взаиморасчеты укрепляют сотрудничество кредитно-банковских учреждений, отметил он. Доля рубля в двусторонних коммерческих сделках по итогам 2023 года достигла 58% и продолжает расти.

    Также в ходе переговоров Путин и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев выразили намерение навести порядок в сфере трудовых мигрантов.

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    27 мая 2024, 07:56 • Новости дня
    Бутман: Путин продолжает играть в хоккей для поддержания спортивной формы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин продолжает в свободное время играть в хоккей, рассказал играющий в одной команде с российским лидером в Ночной хоккейной лиге народный артист РФ Игорь Бутман.

    Бутман рассказал, что продолжает играть в НХЛ, причем играет с выдающимися спортсменами, такими как Александр Овечкин и Илья Ковальчук, передает ТАСС. Он добавил, что в свободные часы к команде «для поддержания великолепной физической формы» присоединяется президент России Владимир Путин.

    Ранее президент Владимир Путин заявил Центральному телевидению Китая, что продолжает играть в хоккей и делает это с удовольствием.

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    27 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин назвал преимущества российских технологий при строительстве АЭС

    Путин: Росатом строит за границей 20 энергоблоков и заключил контракты еще на шесть

    Tекст: Вера Басилая

    Росатом занимается возведением за рубежом не менее 20 энергоблоков по современным российским технологиям, законтрактовано строительство еще шести, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

    «Росатом активно работает за рубежом, <…> является лидером в этой сфере в мире, <…> номер один по количеству энергоблоков, возводимых за рубежами Российской Федерации, 20 блоков в стадии строительства за рубежом и шесть в контрактации»,– цитирует ТАСС Путина.

    Путин напомнил, что Россия и Узбекистан подписали протокол к межправсоглашению, «открывающий возможность для сооружения в Узбекистане АЭС малой мощности по современным российским технологиям». По словам президента, Россия сделает все, чтобы эффективно работать и на проекте в Узбекистане.

    Президент России Владимир Путин находится с двухдневным визитом в Узбекистане.

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    27 мая 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин: Прокачка газа из России в Узбекистан будет увеличена до 11 млрд кубометров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пропускная способность трубопровода «Средняя Азия – Центр» будет расширена, это позволит увеличить поставки газа из России в Узбекистан через Казахстан до 11 млрд кубометров в год, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Ведутся сейчас работы о расширении пропускной способности трубопроводной системы «Средняя Азия – Центр», что позволит уже в следующем году нарастить объемы прокачки газа в Узбекистан до 11 млрд кубометров», – сказал российский лидер по итогам переговоров с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передает ТАСС.

    Российские энергетические компании активно работают в Узбекистане, отметил Путин. Газпром и «Лукойл» осваивают месторождения, а «Татнефть» и «Зарубежнефть» занимаются нефтехимическими производствами, переработкой и поставками топлива, уточнил он.

    Ранее Путин и Мирзиеев договорились навести порядок в сфере трудовой миграции.

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    27 мая 2024, 16:40 • Новости дня
    Россия и Узбекистан решили подписать договор по пенсионному обеспечению

    Россия и Узбекистан решили в ближайшее время подписать договор в области пенсионного обеспечения

    Tекст: Максим Попов

    Россия и Узбекистан будут способствовать скорейшему подписанию договора о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран Владимира Путина и Шавката Мирзиеева.

    В документе отмечается, что стороны, признавая важность социальной защиты населения и регулирования трудовых отношений, выразили готовность обеспечить скорейшее взаимоприемлемое согласование и подписание договора между Россией и Республикой Узбекистан, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, Владимир Путин назвал российско-узбекистанские переговоры успешными и конструктивными. Также в ходе переговоров Путин и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев выразили намерение навести порядок в сфере трудовых мигрантов.


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    27 мая 2024, 12:16 • Новости дня
    Путин оценил темпы развития экономических связей России и Узбекистана

    Путин назвал впечатляющими темпы развития экономических связей между Россией и Узбекистаном

    Tекст: Ольга Никитина

    Темпы развития экономических связей между Россией и Узбекистаном впечатляют, отметил президент Владимир Путин в ходе переговоров с главой республики Шавкатом Мирзиеевым.

    По словам российского лидера, торгово-экономические связи России и Узбекистана диверсифицируются и имеют хороший потенциал, передает РИА «Новости».

    Он отметил также, что Форум регионов России и Узбекистана является важным направлением. Путин пообещал, что будет поддерживать мероприятие.

    Встреча проходит в загородной резиденции президента Узбекистана «Куксарой».

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    27 мая 2024, 11:42 • Новости дня
    Путин и Мирзиеев начали переговоры в резиденции «Куксарой»

    Tекст: Ольга Никитина

    Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев проводят переговоры в рамках визита российского лидера в республику.

    Встреча проходит в загородной резиденции президента Узбекистана «Куксарой». Как ожидается, лидеры сначала побеседуют в узком составе. Затем российско-узбекистанские переговоры продолжатся в расширенном формате с участием делегаций, передает РИА «Новости».

    Путин и Мирзиеев намерены обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Также они планируют обменяться мнениями по актуальным региональным проблемам, включая сотрудничество в рамках СНГ, ШОС и ООН. Как ожидается, стороны по итогам визита подпишут пакет двусторонних документов.

    Москва и Ташкент взаимодействуют во многих областях – это торговля, энергетика, промышленная кооперация, военно-техническое сотрудничество, культурно-гуманитарные обмены и другие сферы.

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    27 мая 2024, 14:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России увеличить газовые поставки в Узбекистан

    Путин заявил о готовности России увеличить газовые поставки в Узбекистан через соседний Казахстан

    Tекст: Максим Попов

    Россия готова увеличить объем поставок природного газа в Узбекистан через соседний Казахстан, заявил президент Владимир Путин во время встречи в Ташкенте с президентом Шавкатом Мирзиеевым.

    По словам российского лидера, в настоящее время Москва экспортирует газ в Узбекистан с большим опережением графика, но Газпром при необходимости готов увеличить объем поставок, сказал он.

    Также во время встречи президентов России и Узбекистана было достигнуто соглашение о создании совместной инвестиционной платформы, нацеленной на поддержку проектов ведущих предприятий двух стран, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев начали переговоры в расширенном составе.


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    27 мая 2024, 13:18 • Новости дня
    Путин и Мирзиеев продолжили переговоры в расширенном составе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев начали переговоры в расширенном составе.

    С российской стороны в переговорах принимают участие замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков. Кроме них в переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Алексей Оверчук, руководитель Минфина Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минсельхоза Оксана Лут, передает ТАСС.

    В составе делегации также глава Минтранса Роман Старовойт, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр культуры Ольга Любимова, руководитель МВД Владимир Колокольцев, глава Минэнерго Сергей Цивилев, руководитель Росатома Алексей Лихачев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава Чечни Рамзан Кадыров и другие.

    Ранее в загородной резиденции президента Узбекистана «Куксарой» прошли переговоры Путина и Мирзиеева.

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    27 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин назвал российско-узбекистанские переговоры успешными и конструктивными

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин считает, что переговоры в Узбекистане прошли успешно и были конструктивными. Такое мнение он высказал по итогам переговоров.

    «Сегодняшние переговоры прошли в конструктивном ключе и были, действительно, очень полезными. Мы рассмотрели практически все актуальные вопросы российско-узбекистанского сотрудничества в политической, экономической, в культурно-гуманитарной областях», – передает ТАСС слова главы российского государства.

    Путин поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за приглашение посетить страну с государственным визитом.

    «Я хочу сказать, что даже за этот период времени, когда у нас происходили изменения, (связанные с выборами, инаугурацией и обновлением кабинета министров России), партнерство у нас не прекращалось, благодаря тому уровню, который был достигнут в наших отношениях за предыдущее время», – констатировал Путин, отметив, что взаимодействие двух стран продолжало динамично и поступательно развиваться.

    Российский лидер уточнил, что во время переговоров были определены долгосрочные ориентиры расширения двусторонних контактов и были поставлены соответствующие задачи. Он отметил, что в рамках визита был заключен целый ряд межправительственных соглашений и коммерческих контрактов, многие из которых направлены на активизацию практического взаимодействия в экономической сфере.

    Ранее в понедельник президент России Владимир Путин заявил, что пропускная способность трубопровода «Средняя Азия – Центр» будет расширена, это позволит увеличить поставки газа из России в Узбекистан через Казахстан до 11 млрд кубометров в год.

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