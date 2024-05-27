В ФТС оценили последствия введения пошлины в 200% на вина из стран НАТО

ФТС: Ввозная пошлина для вин из стран НАТО в 200% в случае введения станет запретительной

Tекст: Ольга Никитина

Экономический эффект при уплате такой пошлины, по его словам, возможен только в очень маржинальной продукции, вино к такой категории вряд ли можно отнести, передает ТАСС слова представителя ФТС.

Он уточнил, что пока такое решение не принято.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство финансов России может ввести дополнительные пошлины на вино из недружественных стран. Решение о введении пошлин будет принято после оценки влияния на отрасль акцизов на вино, которые были повышены в три раза с 1 мая 2024 года.