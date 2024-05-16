Западные послы сбежали от участников митинга в Москве

В Москве прошел протест против «Дня Европы»

Tекст: Олег Исайченко

Протестующие активисты растянули флаги и транспаранты у гостиницы «Метрополь» в знак протеста против проходящей конференции посла Евросоюза. Демонстранты кричали: «Позор!» подъезжающим послам, а также скандировали: «Страны НАТО, кровь белгородцев на ваших руках!», «Наши МиГи сядут в Риге!» и другие требования прекратить «сходки» тех, кто поддерживает нацистский киевский режим.

«Пятая колонна под кураторством ЕС пытается закладывать организационные и кадровые основы для своей будущей деструктивной деятельности на территории РФ. Они пробуют свои силы, чтобы расслаивать наше общество, прощупывают обстановку, смотрят, кто из других стран к ним приедет, поддержит эту политику, в том числе – из солидаризирующихся европейских государств», – заявил один из организаторов митинга, секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии Денис Зоммер.

По его словам, дипломаты, приехавшие на конференцию и представляющие США, Польшу, ряд других стран Запада сразу же из машин бегом спешили в отель, оттесняя журналистов. «Мы же просто подходили и лично в глаза говорили им: «Позор!», – рассказал он. Он отметил, что были и те, кто приехал из дипломатических соображений: «Например, представители стран Глобального Юга. Сотрудники дипкорпуса брали наши листовки для ознакомления и очень корректно себя вели по отношению к собравшимся. Остальные же боялись».

Он отметил, что прошедшие в марте выборы президента фактически стали референдумом поддержки нынешнего главы государства Владимира Путина. Все партии, в том числе КПРФ, показали консолидацию вокруг лидера. «Поэтому ЕС и США не смогут реализовать ни одной из тех целей, что запланированы в рамках мероприятия. Вместе с тем мы осознаем, что всегда найдутся те, кто попытается действовать исподтишка против нашей страны. Об этом мы тоже напоминаем своим митингом. Нельзя расслабляться и закрывать глаза на такие собрания. Деятельность этих «тихушников» нужно предавать огласке», – детализировал спикер.

Другой участник митинга, координатор партии «Другая Россия Э.В. Лимонова» Михаил Аксель назвал проходящую конференцию «настоящим балом нечисти», на котором отмечают очередной пакет помощи Украине. «Своим митингом мы хотели бы подчеркнуть, что гражданское общество в России не станет спокойно реагировать на подобные сборища в центре Москвы. Левые партии в целом давно выступают против такой политики европейских стран», – заявил он.

Инициаторами митинга выступили Объединенная коммунистическая партия, Союз коммунистической молодежи, Российская коммунистическая рабочая партия.