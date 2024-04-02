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При ударе ВСУ ранения получили трое мирных жителей Каховки
Три человека пострадали и были госпитализированы после обстрела Каховки Херсонской области со стороны ВСУ.
Отмечается, что большая часть города осталась без света и воды, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Он сообщил, что ВСУ продолжают обстреливать Каховской муниципальный округ из артиллерии и бить дронами-камикадзе по гражданским объектам.
По словам Сальдо, в поселке городского типа Новая Маячка ракетным ударом ВСУ разрушено здание стационара поселковой больницы.
Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью БПЛА пытались атаковать Белгородскую область.