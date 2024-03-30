Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.19 комментариев
ВСУ с помощью БПЛА пытались атаковать Белгородскую область
Около 15.15 мск средства ПВО ВС России была остановлена попытка Киева совершить террористическую атаку c применением БПЛА по объектам на территории Белгородской области.
Сообщается, что летательный аппарат уничтожен над территорией региона, передает Telegram-канал Минобороны России.
Ранее ВСУ обстреляли Курскую область.