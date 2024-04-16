Бастрыкин указал на рост совершаемых подростками тяжких преступлений

Tекст: Алексей Дегтярев

В 2022 году завели 8 тыс. 573 уголовных дела с участием несовершеннолетних, в 2023 году – 8 тыс. 757 дел, сказал Бастрыкин в интервью «Комсомольской правде».

При этом на треть выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых подростками. В общем массиве совершенных ими преступлений доля групповой преступности составила свыше 40%.

Глава СКР напомнил ряд преступлений, совершаемых несовершеннолетними. В Белгороде подростки избили сверстников, в Петербурге группа из 16 человек периодически нападала на местных жителей, провоцировала драки в общественных местах и снимала их на видео.

В Тюмени схожие действия проводила другая группа подростков, в Ульяновске между молодыми людьми происходили драки, причиной которых «послужил малозначительный повод». В Волгограде несовершеннолетние избили пассажира автобуса.

Во всех этих случаях нападавших установили и привели к уголовной ответственности, часть из них уже предстала перед судом.

В марте 2024 года в Петербурге задержали трех 16-17-летних подростков, которые нападали на случайных прохожих в Красногвардейском районе.