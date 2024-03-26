Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.10 комментариев
LCI: Франция может вступить в столкновение с Россией при крахе украинского фронта
LCI: Франция может вступить в прямое столкновение с Россией при крахе украинского фронта
Телеканал LCI со ссылкой на военные источники сообщает о возможности прямого столкновения французских войск с российскими при крахе украинского фронта.
Журналистка Лора Пуже в эфире телеканала рассуждала о пяти сценариях отправки французских солдат на Украину, ранее описанных в газете Figaro, передает РИА «Новости».
Первый сценарий предполагает строительство военных заводов на Украине с участием французских инженеров. Второй – работы по разминированию и обучение ВСУ. Третий – защита Одессы, где французы могут быть задействованы в установке системы ПВО, что уже означает участие в конфликте как союзной Киеву воюющей стороны.
Четвертый сценарий – создание защитной зоны, где французские войска возьмут на себя часть задач украинской армии. Пятый – непосредственное участие в боевых действиях против российских войск на стороне Украины.
Пуже подчеркнула, что четвертый и пятый сценарии возможны только при крахе украинского фронта, что, по мнению экспертов, маловероятно в краткосрочной перспективе.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс».