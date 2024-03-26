LCI: Франция может вступить в столкновение с Россией при крахе украинского фронта

LCI: Франция может вступить в прямое столкновение с Россией при крахе украинского фронта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Журналистка Лора Пуже в эфире телеканала рассуждала о пяти сценариях отправки французских солдат на Украину, ранее описанных в газете Figaro, передает РИА «Новости».

Первый сценарий предполагает строительство военных заводов на Украине с участием французских инженеров. Второй – работы по разминированию и обучение ВСУ. Третий – защита Одессы, где французы могут быть задействованы в установке системы ПВО, что уже означает участие в конфликте как союзной Киеву воюющей стороны.

Четвертый сценарий – создание защитной зоны, где французские войска возьмут на себя часть задач украинской армии. Пятый – непосредственное участие в боевых действиях против российских войск на стороне Украины.

Пуже подчеркнула, что четвертый и пятый сценарии возможны только при крахе украинского фронта, что, по мнению экспертов, маловероятно в краткосрочной перспективе.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс».