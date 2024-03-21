Tекст: Алексей Дегтярев

Поражены места сосредоточения наемников и 105-й бригады теробороны у Великой Писаревки, Ямного, Лукашевки и Александровки в Сумской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

ВСУ потеряли до 30 человек, три пикапа, а машину чешской РСЗО Vampire.

На Донецком направлении «Южная» группировка взяла под контроль железнодорожную станцию Алебастровая в ДНР. Поражены формирования 79-й десантно-штурмовой, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ у Белогоровки, Раздоловки, Красного, Новомихайловки и Георгиевки в ДНР.

Украинская сторона на этом направлении за сутки потеряла до 250 человек, два танка, три бронемашины. При контрбатарейной борьбе поражены две польские САУ Krab, САУ «Акация», САУ «Гвоздика» и гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила свое положение и поразила формирования ВСУ у Павловки, Урожайного и Старомайорского в ДНР. У Водяного в ДНР отражена контратака украинских штурмовиков 72-й механизированной бригады.

На этом направлении ВСУ потеряли до 120 человек, танк, три бронемашины, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.