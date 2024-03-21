Правые евроскептики делятся на отпетых русофобов, нейтральных и действительно удобных России. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов. Потому «болеть» за них стоит выборочно.0 комментариев
ВС России поразили места сосредоточения наемников у границы Белгородской области
Российские военные в последние сутки поразили места скопления иностранных наемных боевиков у российской границы рядом с Белгородской областью, сообщило министерство обороны.
Поражены места сосредоточения наемников и 105-й бригады теробороны у Великой Писаревки, Ямного, Лукашевки и Александровки в Сумской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.
ВСУ потеряли до 30 человек, три пикапа, а машину чешской РСЗО Vampire.
На Донецком направлении «Южная» группировка взяла под контроль железнодорожную станцию Алебастровая в ДНР. Поражены формирования 79-й десантно-штурмовой, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ у Белогоровки, Раздоловки, Красного, Новомихайловки и Георгиевки в ДНР.
Украинская сторона на этом направлении за сутки потеряла до 250 человек, два танка, три бронемашины. При контрбатарейной борьбе поражены две польские САУ Krab, САУ «Акация», САУ «Гвоздика» и гаубица Д-20.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила свое положение и поразила формирования ВСУ у Павловки, Урожайного и Старомайорского в ДНР. У Водяного в ДНР отражена контратака украинских штурмовиков 72-й механизированной бригады.
На этом направлении ВСУ потеряли до 120 человек, танк, три бронемашины, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.