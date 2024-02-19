Минобороны сообщило о хранении США отравляющих веществ типа «Новичок»

Tекст: Вера Басилая

Кириллов заявил, что США до 2018 года объявляли о наличии веществ, относящихся к «Новичку», Вашингтон указывал 460 метрических тонн этих неустановленных отравляющих веществ. США должны были завершить уничтожение заявленных запасов химического оружия в 2007 году, однако сделали это только в 2023 году, следует из сообщения в Telegram-канале Министерства обороны.

По словам Кириллова, США до сих пор хранит высокотоксичные реакционные массы на объектах Блю-Грасс в Кентукки и Пуэбло в Колорадо.

Он добавил, что все свои запасы химоружия Россия уничтожила в 2017 году досрочно под жестким контролем ОЗХО и западных инспекторов, особенно США.

Кроме того, по данным Минобороны, США передали в третьи страны, а именно в Ирак, Афганистан и Украину нелетальное химическое оружие. На его закупку для применения в Сирии и Ираке Минобороны США в 2018 году направило 10 млн долларов, подчеркнул Кириллов.

Генерал подчеркнул, что США превратили ОЗХО в подконтрольную площадку по сведению счетов с неугодными странами. Так, несмотря на то, что деятельность организации предполагает равные права участников, в ноябре 2023 года Россию «выдавили» из состава исполсовета ОЗХО. Вместо нас были введены Украина, Польша и Литва, которые настроены антироссийски. При этом у этих стран никогда не было и химического оружия.

Кириллов отметил, что Россия предполагает – в каком направлении будет работать ОЗХО в отношении Москвы. Планируется, что по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве государства-участника Конвенции с лишением права голоса, а также возможности избираться и занимать должности в составе соответствующих органов. В дальнейшем материалы о «якобы нарушениях» Россией отправят в Генассамблею и Совбез ООН, как это уже реализовано в отношении Сирии.

Газета ВЗГЛЯД писала, как США создают биологическое оружие под прикрытием поиска средства против рака.