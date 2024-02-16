Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.14 комментариев
Движение «Хезболла» обстреляло за сутки десять позиций израильской армии
Движение «Хезболла» заявило об обстреле за сутки десяти позиций израильской армии
Ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило, что за последние сутки нанесло удары по десяти позициям израильской армии.
В заявлении «Хезболла» говорится, что в ходе ударов по израильским приграничным позициям были использованы ракеты и другое вооружение, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что боевики движения выпустили десятки ракет в направлении города Кирьят-Шмона на севере Израиля в ответ на израильские обстрелы поселений на юге Ливана.
При этом в среду, 14 февраля, ливанские СМИ сообщали о гибели 12 человек, включая женщин и детей, от израильских ударов по ряду населенных пунктов на юге Ливана.
Ранее сообщалось, что истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали десятки военных объектов «Хезболла» в Ливане, включая ракетные площадки.