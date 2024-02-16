Движение «Хезболла» обстреляло за сутки десять позиций израильской армии

Движение «Хезболла» заявило об обстреле за сутки десяти позиций израильской армии

Tекст: Денис Тельманов

В заявлении «Хезболла» говорится, что в ходе ударов по израильским приграничным позициям были использованы ракеты и другое вооружение, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что боевики движения выпустили десятки ракет в направлении города Кирьят-Шмона на севере Израиля в ответ на израильские обстрелы поселений на юге Ливана.

При этом в среду, 14 февраля, ливанские СМИ сообщали о гибели 12 человек, включая женщин и детей, от израильских ударов по ряду населенных пунктов на юге Ливана.

Ранее сообщалось, что истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали десятки военных объектов «Хезболла» в Ливане, включая ракетные площадки.







