В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.0 комментариев
Американский журналист согласился с мнением Карлсона о Москве
Американский журналист Хинкл согласился с мнением Карлсона о том, что Москва безопаснее городов США
Американский журналист Джексон Хинкл согласился с мнением коллеги Такера Карлсона о том, что Москва производит приятное впечатление чистого и безопасного города, в отличие от любого города в Штатах.
«Карлсон заявил, что Москва намного чище и безопаснее любого крупного города США. Полностью согласен», – передает ТАСС сообщение Хинкла в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).
Ранее Карлсон заявил, что Москва является более приятным городом, чем любой в США в вопросах чистоты, безопасности, эстетики и еды.