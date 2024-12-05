Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.2 комментария
Мухаммед стало самым популярным именем для новорожденных в Британии
Имя Мухаммед заняло первое место среди мальчиков в Англии и Уэльсе по популярности в 2023 году
В Англии и Уэльсе имя Мухаммед возглавило рейтинг самых популярных имен для мальчиков в 2023 году, обойдя Ноа и Оливера, что отражает данные Национальной статистической службы Британии.
Имя Мухаммед стало самым популярным для новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе в 2023 году, сообщает РИА Новости.
Согласно данным Национальной статистической службы Британии, имя Мухаммед заняло первое место в списке самых распространенных имен, сместив с этой позиции Ноа и Оливера. В 2022 году оно занимало второе место в рейтинге, а с 2016 года стабильно входит в десятку самых популярных имен.
Среди девочек в 2023 году самыми популярными именами стали Оливия, Амелия и Айла. Эти имена продолжают лидировать в списке уже несколько лет подряд, сохраняя свою популярность среди родителей в Англии и Уэльсе.
Национальная статистическая служба также отмечает, что поп-культура оказывает заметное влияние на выбор имен для детей. Родители часто называют своих детей в честь известных личностей и артистов, таких как Билли Айлиш, Лана Дэль Рэй и представители семьи Кардашьян. Также популярностью пользуются имена в честь актрисы Марго Робби и актера Киллиана Мёрфи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году москвичи называли детей необычными именами, среди которых были Малина и Фея, Зима и Неон.