  • Новость часаНазвана предварительная причина крушения летевшего в Грозный пассажирского самолета
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    При взрыве в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе погиб человек
    Удары нанесены по подконтрольным Киеву Славянской и Бурштынской ТЭС
    В Харькове после взрывов возникли перебои со светом и водой
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    Америка как «мировой жандарм», «мировой диктатор» и «мировой мессия» – это скорее проект космополитическо-еврейский, нежели исконно американский. Исконно американский проект – изоляционизм. Изоляционизм доминировал и был самым мощным общественным движением вплоть до начала 40-х годов ХХ века.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский отверг мирные инициативы Орбана

    Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германии предстоят самые грязные выборы в истории

    Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.

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    25 декабря 2024, 09:55 • Новости дня

    ФСБ показала видео закладки задержанными взрывного устройства под автомобиль

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ продемонстрировала видеоматериалы, где задокументированы признания задержанных, планировавших теракт против топ-менеджера оборонного предприятия в Подмосковье.

    ФСБ продемонстрировала видеоматериалы, на которых запечатлены признания семи человек, задержанных за подготовку теракта в отношении топ-менеджера военного предприятия в Подмосковье, передает РИА «Новости».

    На кадрах видно, как оперативники допрашивают подозреваемых, а также моменты закладки взрывного устройства под автомобиль и задержания.

    Один из задержанных рассказал, что задержан «за попытку взрыва автомобиля», добавив, что ему обещали 500 тыс. рублей за эту операцию. Другой подозреваемый сообщил, что получил фото автомобиля и инструкцию по закладке устройства через мессенджер.

    Задержанные подозреваемые также заявили, что участник группы Вадим собрал самодельное взрывное устройство (СВУ), а коробки с ним хранились в заброшенном гараже. Позже им поручили установить СВУ под автомобиль на парковке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали семь человек в Подмосковье, предотвратив теракт против руководителя оборонного предприятия. Известно, что задержанные планировали подложить самодельное взрывное устройство под автомобиль жертвы. За теракт против руководителя ОПК им обещали заплатить 1 млн рублей.

    24 декабря 2024, 20:25 • Новости дня
    Депутат указал на подозрительные детали при крушении судна Ursa Major в Средиземном море

    Депутат Колесник: Подозрительно, что сухогруз Ursa Major затонул так быстро

    Депутат указал на подозрительные детали при крушении судна Ursa Major в Средиземном море
    @ Social media/REUTERS

    Tекст: Роман Крецул

    Взрыв главной энергетической установки и теракт – наиболее вероятные версии крушения судна Ursa Major, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник. Ранее посольство России в Испании официально подтвердило гибель судна.

    «Возможно, произошел теракт. В машинном отделении нет водонепроницаемых переборок. И то, что взрыв, судя по имеющейся информации, произошел именно там, случилось «как нельзя кстати». Слишком много странных совпадений. Большая глубина. Отдаленность от берега. Взрыв именно в машинном отделении», – сказал Андрей Колесник, депутат Госдумы, бывший морской офицер.

    По словам парламентария, подозрительно и то, что такое крупное судно так быстро затонуло. Он не исключил и еще одну версию: произошел взрыв главной энергетической установки. Однако при таком взрыве судно, скорее всего, осталось бы на плаву, пояснил Колесник.

    «Если бы это была главная энергетическая установка, корабль так быстро бы не затонул», – отметил он. По словам депутата, в то же время не исключается и теракт. «Окончательные выводы можно сделать при осмотре сухогруза. В России есть глубоководные аппараты, которые могут провести такое исследование», – сказал он.

    Также была информация о том, что сухогруз перевозил портальные краны грузоподъемностью 350 тонн. «Это уникальные тяжелые краны, которые не производятся серийно, а строятся под заказ. Они используются для очень тяжелых грузов, могут работать с негабаритными грузами. Например, с частями кораблей. Если они действительно были на сухогрузе и затонули, это станет серьезной потерей. На Дальнем Востоке, куда шло судно, имеется потребность в именно таких кранах в связи с возросшим грузооборотом со странами Юго-Восточной Азии», – заключил Колесник.

    Ранее в международных водах между Испанией и Алжиром российское судно Ursa Major потерпело крушение после взрыва в машинном отделении. Были спасены 14 членов экипажа, двое числятся пропавшими без вести. Судно под российским флагом вышло из Петербурга 12 дней назад и направлялось в порт Владивостока, куда должно было прибыть 22 января.

    Посольство России в Испании сообщило, что выясняет обстоятельства крушения в 110 км от испанского берега (в нейтральных водах) российского грузового судна Ursa Major. «Находимся в постоянном контакте с испанскими властями по данному вопросу», – рассказали в диппредставительстве.

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    24 декабря 2024, 18:54 • Новости дня
    Украина получила один миллиард долларов от замороженных активов России
    Украина получила один миллиард долларов от замороженных активов России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина впервые получила один миллиард долларов от США благодаря замороженным российским активам, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль уточнил, что 1 млрд долларов является первым траншем из общей суммы в 20 млрд долларов, которые готовы выделить США в рамках инициативы G7, сообщает ТАСС.

    «Украина получила от США 1 млрд долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Это первый транш из запланированных 20 млрд долларов, которые США готовы выделить за счет использования российских активов в рамках инициативы G7», – заявил Шмыгаль.

    Премьер-министр не уточнил, когда именно Киев получит оставшиеся средства из заявленных 20 млрд долларов. Вопрос о сроках получения других траншей остается открытым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС обсуждает два варианта конфискации замороженных активов России, включая судебные решения как основу для изъятия и возможность отказаться от судебных процедур, лишь произведя расчет ущерба. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил агентству Bloomberg о необходимости проработки юридических аспектов конфискации, чтобы минимизировать риски для финансовой стабильности.

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    24 декабря 2024, 12:22 • Видео
    Санду готовится напасть на Приднестровье

    В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

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    24 декабря 2024, 12:50 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
    ВС России поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия России за прошедшие сутки поразили военные объекты ВСУ в 146 районах, включая аэродромы и склады боеприпасов, сообщило Минобороны.

    В результате атак были поражены инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» атаковали вооруженные формирования ВСУ в районах Липцы и Волчанск. Потери противника составили до 40 военнослужащих и несколько единиц техники, включая гаубицы Д-30.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение механизированным и штурмовым бригадам ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках. Было уничтожено до 380 военнослужащих противника и значительное количество техники, включая самоходные артиллерийские установки и американские орудия.

    На Донецком направлении группировка «Юг» успешно атаковала позиции ВСУ, убив 250 солдат и уничтожив бронетранспортеры и артиллерийскую установку Д-20. Подразделения «Центр» также продолжили наступление, уничтожив до 585 военнослужащих и ряд бронемашин в Донецкой народной республике.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные позиции и нанесла удар по ВСУ в Донецкой и Запорожской областях, убив до 160 солдат. Группировка «Днепр» на Херсонском направлении нанесла поражение механизированной бригаде ВСУ, убив до 65 военнослужащих.

    Всего с начала спецоперации были уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета и почти 40 тыс. беспилотников, а также другие виды военной техники.

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    24 декабря 2024, 12:36 • Новости дня
    Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве

    Военный эксперт Козюлин: Украина может создавать новые ракеты благодаря помощи Запада и наследству СССР

    Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве
    @ Guo Wenbin/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украине оказывается всесторонняя западная помощь. Учитывая советский задел, доставшийся республике в наследство, нельзя исключать, что украинские специалисты ведут разработку ракет. На этом фоне России стоит подключить разведку и наносить превентивные удары по возможным местам производства оружия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее The Economist заявил о работе Украины над способной долететь до Москвы ракетой.

    «В наследство от СССР Украине досталась хорошая ракетная промышленность. Именно там, кстати, когда-то разрабатывался комплекс «Сатана», а также ракеты «воздух-воздух», – напомнил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    За последние 30 с лишним лет страна растеряла определенный инженерный потенциал, но смогла приобрести и некоторые новые навыки, считает собеседник. На этом фоне он допускает, что Украина может работать над ракетами большой дальности.

    «Украинским специалистам ранее удалось разработать «Нептун», который применяется противником в ходе конфликта. Более того, сейчас им оказывается западная помощь. Учитывая советский задел, на мой взгляд, к сообщениям СМИ стоит относиться серьезно», – полагает эксперт. Вместе с тем Козюлин усомнился, что материалом в The Economist Запад пытается прикрыть передачу Киеву дальнобойного оружия.

    По его мнению, на фоне удара «Орешником» по днепропетровскому заводу «Южмаш», где в том числе производились ракеты, противник мог перенести разработки в подземные убежища и бункеры. «Российской стороне стоит внимательно к этому относиться. Важно подключить разведку к поиску этих объектов, чтобы пресечь малейшие попытки Киева. Не сомневаюсь, что это сейчас и делается», – заключил Козюлин.

    Ранее журнал The Economist сообщил, что Украина в режиме секретности пытается восстановить свою ракетную промышленность. По его данным, часть сборки ракет перенесена в защищенные бункеры, а производство компонентов проходит в «сотнях скрытых, ничем не примечательных» объектах.

    На данный момент якобы разрабатываются более десяти проектов ракет, среди которых – «Трембита». Базовая модификация должна развивать скорость до 400 км/ч, а дальность ее полета составляет 200 км. Ракета названа в честь разновидности альпийского рога, которая является народным инструментом украинских горцев. На этот инструмент похож двигатель ракеты – длинная прямая труба с расширением на конце.

    Впрочем, разрабатывается более крупная и мощная модель, которая, как пишет издание, «сможет достичь Москвы». После итоговых полевых испытаний начнется серийное производство этой ракеты. The Economist отмечает, что на разработку у инженеров-добровольцев ушло около полутора лет.

    Руководитель проекта Сергей Бирюков назвал «Трембиту» «бомжом» ввиду ее невысокой стоимости. По его словам, затраты составляют не более 15 тыс. долларов за комплект с боеголовкой весом 20–30 кг, что делает ее производство относительно доступным. Дешевое производство может привлечь западных партнеров – такой вариант источник журнала, близкий к оборонной промышленности, называет лучшим способом расширения производства для Украины на фоне нехватки финансирования.

    В августе Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия – ракеты-дрона «Паляниця», дальность полета которой, по словам советника офиса президента Михаила Подоляка, может достигать 600–700 км. В октябре на Украине сообщали о ее первых летных испытаниях. Затем осенью украинский министр обороны Рустем Умеров говорил о наращивании производства ракет. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что реально происходит в украинской ракетной промышленности.

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    24 декабря 2024, 11:23 • Новости дня
    FP: Европа готовит план по развертыванию войск на Украине
    FP: Европа готовит план по развертыванию войск на Украине
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Франция предложила создать коалицию европейских государств для постоянного размещения на Украине миротворческих сил, что может потребовать направить от 75 до 90 тыс. военнослужащих, пишет Foreign Policy.

    Как сообщает Foreign Policy, президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать коалицию европейских стран для развертывания сухопутных войск на Украине. По подсчетам автора издания, для этого потребуется направить минимум 25-30 тыс. военнослужащих, а с учетом ротации может потребоваться до 90 тыс. человек.

    Для реализации такой миссии Европе потребуется несколько месяцев на подготовку, включая общевойсковое обучение, говорится в материале. Также необходима четкая стратегия выхода, чтобы развертывание сил не стало постоянным, отмечает автор.

    Европейским странам потребуется компромисс, учитывая недостаточную готовность военного потенциала. Это может включать перераспределение сил из других миротворческих миссий, таких как на Западных Балканах или в Африке, а также вывод подразделений из миссий ООН на Ближнем Востоке, пишет FP.

    Подчеркивается, что поддержка США будет важна для успеха миссии, даже если Вашингтон не предоставит войска. Американская помощь потребуется в планировании, логистике и разведке, а размещение американских оперативных сил в Польше может усилить сдерживание, сказано в статье.

    Отмечается, что европейские войска должны быть готовы к масштабным боевым действиям против России, а механизированные бригады должны включать основные боевые танки, бронетранспортеры и системы противовоздушной обороны. Также необходимо присутствие боевой авиации в воздушном пространстве Украины.

    Ранее Reuters сообщало, что несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных.

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    24 декабря 2024, 11:57 • Новости дня
    Мосгорсуд приговорил американца Спектора к 15 годам за шпионаж

    Мосгорсуд приговорил американца Джина Спектора к 15 годам за шпионаж

    Мосгорсуд приговорил американца Спектора к 15 годам за шпионаж
    @ Антон Кардашов/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американец Джин Спектор получил 15 лет колонии строгого режима за шпионаж, соответствующее решение вынес Московский городской суд.

    Суд признал Спектора виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет, однако с учетом предыдущего приговора окончательно определил срок в 15 лет в колонии строгого режима, передает РИА «Новости». Кроме того, суд оставил в силе штраф в размере 14 млн рублей.

    Судебное заседание проходило в закрытом режиме, за исключением объявления резолютивной части приговора. Лефортовский суд Москвы ранее избрал Спектору меру пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства дела не раскрываются из-за секретности.

    Спектор ранее был связан с делом Анастасии Алексеевой, бывшей помощницы вице-премьера Аркадия Дворковича. В июне 2021 года Останкинский суд Москвы признал его виновным в посредничестве во взятке и приговорил к четырем годам колонии строгого режима. Позже это решение было отменено, и после повторного разбирательства он получил 3,5 года лишения свободы.

    Ранее Московский городской суд приговорил IT-специалиста Фируза Дадобоева к 13,5 года колонии строгого режима за попытку передать секретные сведения ЦРУ.

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    24 декабря 2024, 23:22 • Новости дня
    Запущен первый «военный маркетплейс» для дронов в России

    Первый «военный маркетплейс» для покупки дронов и комплектующих запустили в пилотном режиме в России

    Запущен первый «военный маркетплейс» для дронов в России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В России запустили пилотный проект «военного маркетплейса», который позволит военным приобретать дроны и комплектующие через удобную онлайн-платформу без раскрытия данных военных, сообщили в Центре беспилотных систем и технологий.

    Проект запустили партия «Единая Россия», Промсвязьбанк и ЦБСТ, передает ТАСС.

    Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин отметил: «Мы сделали «военный маркетплейс», в нем достаточно просто авторизоваться военному: нужно пройти двухфакторную аутентификацию и положить в корзину необходимые комплектующие».

    «Винты, рама, движки, система связи и так далее, то есть все, что необходимо – как для конструктора, чтобы собрать аппарат», – сказал он.

    Новая система была протестирована и уже функционирует. Особое внимание уделено безопасности данных: вся информация об участниках обезличена, и никакие данные военных не раскрываются. Доступ к маркетплейсу ограничен, «сторонний человек» не сможет пользоваться его функционалом.

    Финансовые операции интегрированы с финансовой системой Министерства обороны России.

    Председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков указал, что эффективные инновационные изделия могут собирать вблизи от фронта. По его словам, военные просят «не только готовые изделия, но и комплектующие». Теперь их будут доставлять «на линию боевого соприкосновения», а «непосредственно в поле» военные станут превращать их «в грозное оружие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул важность вклада «народного ОПК» в успехи российской армии, акцентируя внимание на инженерной подготовке бойцов, создающих нужную технику прямо на фронте. Путин на совещании с руководством предприятий ОПК призвал активнее задействовать ресурсы «народного ОПК», а наиболее эффективные образцы поставлять на вооружение в ускоренном формате.

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    24 декабря 2024, 20:10 • Новости дня
    Эксперт объяснил решение ДУМ отозвать фетву о религиозном многоженстве

    Писатель Антоновский: Попытка навязать светскому государству нормы шариата провалилась

    Эксперт объяснил решение ДУМ отозвать фетву о религиозном многоженстве
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Принятием фетвы о многоженстве Духовное управление мусульман России (ДУМ) попыталось навязать светскому государству жесткие нормы шариата, а также прощупать позицию российского общества и властей. Но получив отпор, организация решила отозвать разрешение, сказал газете ВЗГЛЯД писатель Роман Антоновский. Ранее совет улемов ДУМ отозвал разрешающую религиозное многоженство фетву.

    «Люди, которые не знакомы с деятельностью ДУМ, ошибочно воспринимают организацию как рупор мусульман. На деле речь идет о достаточно малочисленной группе», – отметил Роман Антоновский, писатель, публицист, автор Telegram-канала «Сыны Монархии». Он объясняет: у мусульман нет структуры, аналогичной Русской православной церкви, но вместо этого у них «множество муфтиятов разного толка».

    «ДУМ – это шестая по численности прихожан организация. Она возникла как оппозиция Центральному духовному управлению мусульман, председателем которой является Талгат Таджуддин. В отличие от этой структуры, а также муфтиятов Северного Кавказа, которые окормляют коренных мусульман России: северо-кавказцев, татар, башкир – ДУМ свою паству ищет в мигрантах», – считает собеседник.

    По мнению спикера, изначальная инициатива фетвы о многоженстве – это попытка «навязать светскому государству жесткие нормы шариата». Кроме того, разрешением мужчинам-мусульманам в России иметь до четырех жен ДУМ попыталось прощупать позицию общества и властей. Получив же отпор, организация решила отозвать разъяснение.

    «Всем радикальным исламистам стоит помнить, что на каждое их предложение у нас есть решения Генпрокуратуры и Следственного комитета. Эти ведомства в нашем государстве намного сильнее, чем их пожелания», – предупредил спикер.

    Легализация многоженства открыла бы «окно Овертона», считает Антоновский. «Нужно понимать, что мы живем в светском государстве, в котором есть определенные законы. Поддержка предложений, направленных на межрелигиозную и межнациональную рознь, недопустима», – заключил собеседник.

    Ранее совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман России (ДУМ) отозвал фетву, разрешающую религиозное многоженство. Как пояснил его председатель Шамиль Аляутдинов, решение принято в связи с реакцией российской общественности и информацией СМИ о том, что к отмене призвала Генпрокуратура. «Совет улемов ДУМ не видит смысла вступать в полемику», – заявил Аляутдинов.

    Незадолго до этого Генпрокуратура направила ДУМ представление. Как сообщил источник РИА «Новости», близкий к надзорному ведомству, в документе речь шла о том, что фетва «противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

    По словам собеседника агентства, в Генпрокуратуре отметили, что Семейный кодекс не допускает заключение брака между гражданами, если один из них уже состоит в другом зарегистрированном браке. А федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях» установлено, что религиозные организации действуют в соответствии со своими внутренними установлениями, если они не противоречат законодательству России.

    Напомним, на минувшей неделе широкий резонанс получило решение совета улемов ДУМ разрешить мужчнам-мусульманам заключать до четырех религиозных браков. Аляутдинов отмечал, что это допускается, если жена не может или не хочет рожать ребенка, а также в случае «сексуальной несовместимости» супругов. Супруг при этом должен равноценно материально обеспечивать всех жен, проводить с ними равное количество времени в установленной очередности, обеспечить каждой отдельное жилье. Если эти условия не соблюдаются, вступить в ещ еодин брак не разрешат.

    Фетву раскритиковали правозащитники, депутаты и политологи. Так, бизнесмен и глава телеканала «Царьград» Константин Малофеев призвал проверить ДУМ на соблюдение закона. Политолог Илья Ухов заявил, что решение организации продвигать религиозное многоженство для мусульман может создать проблемы для женщин и детей.

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    25 декабря 2024, 04:29 • Новости дня
    Кулеба призвал принять Украину в НАТО, чтобы избавить Киев от реваншизма
    Кулеба призвал принять Украину в НАТО, чтобы избавить Киев от реваншизма
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После завершения конфликта на Украине могут возникнуть реваншистские настроения; чтобы предотвратить нападение Украины на Россию, Украину нужно принять в НАТО, заявил бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

    «Потенциал украинской реваншистской политики в отношении России в среднесрочной перспективе не нужно недооценивать и списывать со счетов», – приводит слова экс-министра РБК.

    Кулеба подчеркнул, что следующее поколение украинских политиков будет сосредоточено на восстановлении страны, но «поколение после них» может прийти к власти с реваншистскими лозунгами – «вернуть территории, заставить Россию наконец заплатить». По мнению Кулебы, способствовать этому может экономическое восстановление Украины.

    Для предотвращения будущих конфликтов Кулеба предложил принять Украину в НАТО. Он считает, что членство в альянсе поможет сдержать страну от нового конфликта с Россией, так как Киев будет связан обязательствами перед союзниками, которые не захотят быть вовлеченными в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в 2023 году заявил, что Украина по итогам конфликта якобы должна вступить в НАТО, так как альянс удержит ее от территориальных претензий к России. При этом Киссинджер признавал, что стремление включить Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к конфликту с Россией.

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    25 декабря 2024, 09:29 • Новости дня
    Удары нанесены по Славянской и Бурштынской ТЭС в подконтрольных Киеву районах
    Удары нанесены по Славянской и Бурштынской ТЭС в подконтрольных Киеву районах
    @ wikipedia.org

    Tекст: Мария Иванова

    Удар по Славянской ТЭС в Краматорском районе ДНР вызвал сильную детонацию, местные жители утверждают, что взрыв был мощным, распахнулись двери, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар по Славянской ТЭС в Краматорском районе Донецкой народной республики произошел на подконтрольной Киеву территории, сообщает РИА «Новости».

    По словам Лебедева, взрыв произошел рядом с населенным пунктом Николаевка. Местные жители отмечают, что при взрыве двери распахнулись, произошла мощная детонация. «Пишут, что прилет был в Славянскую ТЭС», – добавил Лебедев.

    В тот же день другой удар был нанесен по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области Украины. Лебедев также сообщил, что «Бурштын, прилет в ТЭС». Об этом также писали украинские СМИ, которые ранее сообщали о серии взрывов на территории Украины в таких городах, как Харьков, Кременчуг, Кривой Рог и Днепропетровск.

    Украинское издание «Страна.ua» подтверждало информацию о взрывах в Бурштыне, где расположена Бурштынская ТЭС. Украинский телеканал «Эспресо» сообщал, что в результате взрывов в городе Ивано-Франковске произошло отключение света.

    Напомним, после ряда взрывов в Харькове на Украине наблюдаются перебои с электроснабжением, водоснабжением и отоплением.

    Объекты энергетики на Украине получили повреждения, министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил о необходимости введения мер по ограничению потребления.

    Ранее в Днепропетровске и Кременчуге раздались новые взрывы, совпавшие с объявленной воздушной тревогой.

    В нескольких регионах Украины действует воздушная тревога, в Киеве рано утром также произошли взрывы.

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    25 декабря 2024, 08:34 • Новости дня
    Депутат ЕП предсказал условия окончания конфликта на Украине
    Депутат ЕП предсказал условия окончания конфликта на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский кризис может завершиться после передачи России русскоязычных территорий и отказа Киева от вступления в НАТО, выразил мнение депутат Европарламента Петар Волгин.

    По его словам, украинский кризис будет завершен, если русскоязычные территории Украины примкнут к России, а Киев откажется от вступления в НАТО, передают «Известия».

    «Самое логичное завершение конфликта будет, если территории, где живет русскоязычное население, отойдут к России, а Украина не станет вступать в НАТО в течение долгого периода времени», – заявил Волгин.

    Политик также подчеркнул, что разрешение конфликта возможно лишь за столом переговоров. Он выразил уверенность, что победа Киева невозможна, несмотря на антироссийскую риторику западных политиков. Волгин считает, что дипломатический путь – единственный реалистичный выход из текущей ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в 2023 году заявил, что Украина по итогам конфликта якобы должна вступить в НАТО, так как альянс удержит ее от территориальных претензий к России. При этом Киссинджер признавал, что стремление включить Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к конфликту с Россией.

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    25 декабря 2024, 09:28 • Новости дня
    Названа причина пожара в ТЦ во Владикавказе

    Предварительной причиной пожара в ТЦ во Владикавказе стал взрыв газа

    Названа причина пожара в ТЦ во Владикавказе
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    По предварительной информации, причиной пожара в торговом центре во Владикавказе стал взрыв бытового газа, сообщили в оперативных службах Северной Осетии.

    В настоящее время ведется осмотр помещений на предмет поиска возможных пострадавших и очагов возгорания, передает ТАСС. В здании наблюдается сильное задымление, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

    «Сильное задымление. Идет осмотр помещений на предмет очагов возгораний и по поиску возможно находящихся там людей», – написал он в Telegram-канале.

    Пресс-служба МЧС России подтвердила, что огонь охватил третий этаж и кровлю торгового центра, площадь пожара составляет 800 кв. метров.

    Напомним, на Московском шоссе во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел пожар, которому предшествовал взрыв. В результате погиб один человек, девять пострадали, сообщили в оперативных службах.

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    25 декабря 2024, 09:09 • Новости дня
    При взрыве в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе погиб человек
    При взрыве в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе погиб человек
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе погиб один человек, девять пострадали, сообщили в оперативных службах.

    Среди пострадавших – сотрудники и прохожие, посетители в момент взрыва в торговом центре отсутствовали, передает ТАСС.

    Площадь пожара в ТЦ достигла 800 кв. метров. Причиной ЧП стал взрыв бытового газа.

    На место происшествия выехал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

    «Выехал в район торгового центра «Алания Молл», где произошло возгорание. На месте развернут оперативный штаб, работают правоохранители и спасательные службы. Сейчас мы выясняем обстоятельства происшедшего», – написал он в своем Telegram-канале.

    Прокуратура республики также подключилась к расследованию. Зампрокурора Николай Клепов выехал на место для контроля за ходом установления обстоятельств пожара.

    Напомним, на Московском шоссе во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел пожар, которому предшествовал взрыв.

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    24 декабря 2024, 14:45 • Новости дня
    На Украине начали готовиться к наплыву новобранцев

    ВСУ поручили готовиться к прибытию новобранцев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военное руководство Украины поручило частям подготовиться к прибытию новобранцев из-за планов снижения призывного возраста до 18 лет, сообщает украинское издание «Полтавщина» со ссылкой на представителя 17-й Полтавской бригады национальной гвардии Сергея Лунича.

    По данным Лунича, в связи с такими изменениями вышестоящие мобилизационные органы поручили воинским частям подготовиться к приему новобранцев. Это необходимо для того, чтобы новобранцы как можно быстрее приступили к боевой подготовке, что является частью стратегии ускоренного увеличения численности вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    Бригада, в которой служит Лунич, уже начала подготовку к приему значительного пополнения, состоящего в основном из молодых людей около 20 лет.

    Ранее внефракционный депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже разработан и находится в стенах Верховной рады.

    Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет.

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    24 декабря 2024, 13:03 • Новости дня
    Задержанный сотрудник режимного предприятия передал Украине фото изделий ВПК

    Работник предприятия передал Украине фото изделий ВПК и координаты объектов

    Tекст: Александра Юдина

    Работник режимного предприятия, обвиняемый в шпионаже, передал Украине фото изделий ВПК и координаты военных объектов за вознаграждение, сообщает ФСБ.

    ФСБ распространила видео допроса задержанного работника режимного предприятия, обвиняемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, передает ТАСС.

    Подозреваемый передал фотографии изделий современной разработки военно-промышленного комплекса и координаты военных объектов на Украину.

    На допросе мужчина пояснил, что был завербован полгода назад.

    «Примерно полгода назад на меня вышел Алексей с Украины и предложил передать сведения за вознаграждение», – заявил задержанный, выразив сожаление о содеянном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности России задержала сотрудника режимного предприятия за шпионаж в пользу украинских спецслужб, который передавал секретные данные о российских Вооруженных силах.

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