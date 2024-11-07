Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.0 комментариев
Путин заявил о нестабильности геополитической ситуации в мире
Президент Владимир Путин в обращении к участникам 12-й встречи секретарей советов безопасности стран СНГ отметил нестабильность геополитической ситуации в мире.
Путин подчеркнул, что современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности, передает ТАСС.
По его словам, эффективное решение проблем, вынесенных на обсуждение, является ключевым для углубления многостороннего партнерства в странах СНГ и обеспечения коллективной безопасности.
Путин отметил важность использования прогнозного потенциала совбезов стран СНГ для выявления внешних и внутренних угроз.
Он подчеркнул необходимость своевременной корректировки стратегических документов, на основе которых принимаются приоритетные государственные решения в сфере обороны и борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Президент указал, что особое внимание следует уделять противодействию транснациональной преступности, наркобизнесу и нелегальной миграции.
В своем послании Путин также заявил об общем долге стран СНГ чтить героев Великой Отечественной войны.
«Наш общий долг – чтить бессмертный подвиг отцов и дедов, передать память о мужестве и героизме будущим поколениям», – сказал президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что нынешняя эпоха перемен продлится десятилетия, а не годы.