Путин заявил о нестабильности геополитической ситуации в мире

Tекст: Александра Юдина

Путин подчеркнул, что современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности, передает ТАСС.

По его словам, эффективное решение проблем, вынесенных на обсуждение, является ключевым для углубления многостороннего партнерства в странах СНГ и обеспечения коллективной безопасности.

Путин отметил важность использования прогнозного потенциала совбезов стран СНГ для выявления внешних и внутренних угроз.

Он подчеркнул необходимость своевременной корректировки стратегических документов, на основе которых принимаются приоритетные государственные решения в сфере обороны и борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Президент указал, что особое внимание следует уделять противодействию транснациональной преступности, наркобизнесу и нелегальной миграции.

В своем послании Путин также заявил об общем долге стран СНГ чтить героев Великой Отечественной войны.

«Наш общий долг – чтить бессмертный подвиг отцов и дедов, передать память о мужестве и героизме будущим поколениям», – сказал президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что нынешняя эпоха перемен продлится десятилетия, а не годы.