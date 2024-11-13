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Названы составы на матч памяти Черенкова между «Спартаком» и «Динамо»
Объявлены составы «Спартака» и «Динамо» на матч легенд памяти Федора Черенкова
В среду на стадионе в Тушине состоится матч памяти легендарного футболиста Федора Черенкова, в котором встретятся команды московского «Спартака» и столичного «Динамо».
Стало известно, что в среду на стадионе «Спартака» в Тушине состоится матч легенд, посвященный памяти Федора Черенкова, передает РИА «Новости». Легенды московского «Спартака» и столичного «Динамо» встретятся на поле, чтобы отдать дань уважения великому футболисту. Матч будет состоять из двух таймов по 40 минут, а в качестве главного арбитра выступит Сергей Французов.
Состав легенд «Спартака» выглядит следующим образом: Александр Филимонов, Артем Ребров (оба – вратари), Дмитрий Хлестов, Виктор Онопко, Дмитрий Парфенов, Андрей Ещенко, Виктор Булатов, Дмитрий Ананко, Андрей Коновалов, Константин Головской, Рамиз Мамедов, Денис Глушаков, Павел Мелешин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов, Александр Мостовой, Дмитрий Радченко, Александр Павленко, Дмитрий Аленичев, Валерий Шмаров, Егор Титов, Сергей Юран, Роман Павлюченко, Александр Ширко.
В состав легенд «Динамо» вошли: Владимир Габулов, Андрей Сметанин (оба – вратари), Владимир Рыков, Эрик Яхимович, Евгений Смертин, Денис Колодин, Александр Точилин, Олег Терехин, Юрий Жирков, Алексей Смертин, Александр Сапета, Игорь Семшов, Андрей Кобелев, Дмитрий Хохлов, Андрей Каряка, Максим Ромащенко, Ролан Гусев, Эрик Корчагин, Игорь Колыванов, Дмитрий Булыкин, Сергей Кирьяков, Руслан Пименов.
Федор Черенков, в честь которого проводится матч, был рекордсменом «Спартака» по числу сыгранных матчей за клуб. Он трижды становился чемпионом Советского Союза и один раз чемпионом России в составе «красно-белых». Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 октября 2014 года легендарный футболист команды «Спартак» Федор Черенков был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.