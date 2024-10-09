Путин подчеркнул важность независимости России в турбиностроении

Путин указал на важность технологической независимости России в сегменте турбиностроения

Tекст: Антон Антонов

В Крымском районе Краснодарского края при участии президента введена в полную эксплуатацию новая ТЭС «Ударная». Станция оснащена первой серийной отечественной газовой турбиной большой мощности ГТД-110М.

«То, что у нас появляются новые производства, и то, что мы становимся независимыми, суверенными технологически вот в этом сегменте, это очень важно», – приводит слова президента РИА «Новости».

Как отметил глава государства, у российского турбиностроения «очень хорошие компетенции», Россия была «в лидерах долгое время» по «некоторым сегментам этой деятельности».

Однако, как признал Путин, по другим «направлениям, в том числе вот по таким мощным», российская сторона «не работала в этом сегменте». «А вот сейчас начинаем работать, и это очень здорово», – заявил он.

Напомним, Путин по видеосвязи принял участие в запуске промышленных объектов в регионах России. Он заявил о росте промышленного производства в стране и подготовке новых нацпроектов, а также поручил расширить выпуск продукции на основе российских технологий.