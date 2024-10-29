На стройке на северо-западе Москвы загорелись 12 бытовок

МЧС сообщило о пожаре на стройке в Москве, охватившем 12 двухэтажных бытовок

Tекст: Денис Тельманов

Пожар на стройке в Москве на северо-западе города охватил 12 бытовок, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Волоколамском шоссе, где бытовки расположены в два этажа и занимают полквартала. Площадь возгорания составляет 150 квадратных метров.



По информации от оперативных служб, огонь быстро распространяется, что вызывает опасения за окружающие объекты и здания. На месте работают пожарные бригады, принимая меры для тушения и предотвращения возможного расширения зоны возгорания.

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