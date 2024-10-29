Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
На стройке на северо-западе Москвы загорелись 12 бытовок
МЧС сообщило о пожаре на стройке в Москве, охватившем 12 двухэтажных бытовок
В Москве на стройплощадке на Волоколамском шоссе произошло возгорание 12 строительных бытовок, расположенных в два этажа и занимавших полквартала.
Пожар на стройке в Москве на северо-западе города охватил 12 бытовок, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Волоколамском шоссе, где бытовки расположены в два этажа и занимают полквартала. Площадь возгорания составляет 150 квадратных метров.
По информации от оперативных служб, огонь быстро распространяется, что вызывает опасения за окружающие объекты и здания. На месте работают пожарные бригады, принимая меры для тушения и предотвращения возможного расширения зоны возгорания.
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