Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».7 комментариев
Сильный пожар начался в высотке на западе Москвы
В Москве из-за пожара в жилом доме эвакуировали 20 человек
Во 2-м Сетуньском проезде на западе Москвы в пятницу вечером вспыхнул пожар в квартире на втором этаже, сообщил источник в оперативных службах.
Возгорание началось на втором этаже 24-этажного дома, сообщил собеседник ТАСС. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В подъезде наблюдается сильное задымление, что затрудняет эвакуацию.
Пока эвакуированы 20 человек, оставшиеся жители верхних этажей продолжают ждать помощи. На место происшествия прибыли 12 расчетов пожарных и пять карет скорой помощи. Для эффективной эвакуации задействованы самые высокие в городе автоподъемники.
Помимо этого, сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают регулировку движения по близлежащим улицам, чтобы обеспечить доступ экстренных служб к месту происшествия.
Ранее после пожара в «Доме-корабле» на Большой Тульской улице в Москве нашли тела двух человек. В качестве возможной причины пожара рассматривалась неисправная электропроводка. Возбуждено уголовное дело.