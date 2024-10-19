Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.10 комментариев
В городе Кирсанов в Тамбовской области решили ввести режим ЧС после взрыва
Тамбовский губернатор Егоров объявил о режиме ЧС в Кирсанове после взрыва
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров поручил ввести режим ЧС в Кирсанове после взрыва газа в жилом доме, его жителей разместили в пунктах временного размещения.
Егоров посетил город и дал указание ввести в городе режим чрезвычайной ситуации для оказания необходимой помощи, всех жильцов дома временно отправили в ПВР, передает ТАСС.
В этих пунктах им предоставляется горячее питание и предметы первой необходимости, также им окажут психологическую помощь.
Отмечается, что в результате ЧП пострадали девять человек, двое из них доставлены в областную больницу с диагнозом «отравление угарным газом, ожог верхних дыхательных путей».
Остальные шесть человек остаются в терапевтическом отделении Кирсановской районной больницы, их состояние стабильное и удовлетворительное.
Для диагностики состояния здания и оценки возможности его восстановления из Москвы заказали спецтехнику «Струна», уточнил Егоров.
Напомним, в субботу в Тамбовской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме. Изначально сообщалось о гибели двух человек. Позже спасатели нашли тело еще одного.
Спасатели МЧС ликвидировали пожар на площади в 150 квадратных метров.