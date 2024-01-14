В Дании официально провозгласили королем Фредерика X

Королева Дании Маргрете II отреклась от престола после 52 лет правления

Tекст: Вера Басилая

Отречение произошло на заседании Государственного совета, в котором принимают участие члены правительства, королева, наследный принц Фредерик и его сын, принц Кристиан (будущий Кристиан XI). Во дворец Ее Величество прибыла из резиденции в Амалиенборге в карете в сопровождении эскадрона гвардейского гусарского полка, около 100-150 тыс. человек, собрались у дворца и вдоль пути следования кортежей королевы и кронпринца, передает ТАСС.

После того, как Маргрете подписала документ об отречении, новым монархом Дании официально стал ее 55-летний сын Фредериком X: он не будет коронован или помазан.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен с балкона дворца Кристиансборг провозгласила Фредерика X королем, она рассказала о смене на престоле и поблагодарила королеву-мать за ее 52-летнее правление.

Король произнес речь, в которой также поблагодарил свою мать, и завершил ее своим девизом «Связан, обязан, за Королевство Дания». После этого к Фредерику на балконе присоединилась его супруга, королева Мэри, а также их дети. Король прослезился, когда услышал громкие приветствия многочисленных зрителей и увидел море красно-белых флагов.

Маргрете после отречения продолжит оставаться «Ее Величеством». Она также станет вторым по очередности заместителем будущего короля – регентом и будет возглавлять страну в отсутствие правящего монарха. Первый заместитель – принц Кристиан, сын Фредерика, который получил титул регента в ноябре прошлого года, когда ему исполнилось 18 лет.

Ранее королева Дании Маргрете II в новогоднем обращении заявила об отречении от престола. По ее словам, она решила уйти на покой из-за проблем со здоровьем, поскольку в феврале ей сделали обширную операцию на спине.