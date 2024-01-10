Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Хуситы атаковали американский корабль
Хуситы заявили о нанесении удара по американскому кораблю
Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали с помощью беспилотников, а также баллистических и противокорабельных ракет американский корабль, поддерживающий Израиль, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.
По его словам, ВМС, беспилотная авиация и ракетные войска вооруженных сил Йемена провели совместную операцию с использованием большого количества беспилотников, баллистических и противокорабельных ракет, нанеся удар по американскому кораблю, обеспечившему поддержку сионистского образования (Государство Израиль), передает ТАСС.
Ранее глава Минобороны Британии Грант Шэппс заявил, что эсминец HMS Diamond, находящийся в Красном море, помог отразить масштабную атаку беспилотников, запущенных йеменскими мятежниками-хуситами.