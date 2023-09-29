С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.2 комментария
Путин: Фидель Кастро был настоящей «глыбой»
Лидер Кубинской революции Фидель Кастро был настоящей «глыбой», уникальным человеком, ежесекундно думающим о людях на всей планете Земля, заявил президент России Владимир Путин на парламентской конференции «Россия – Латинская Америка».
«Я помню свои встречи с Фиделем Кастро – их было несколько. Просто это был глыба. Это был глыба. Человек, который думал о людях каждую секунду. И не только о кубинцах. И обо всей Латинской Америке думал, и о всех людях на планете, на Земле», – приводит ТАСС слова Путина.
Президент отметил, что все сознание Кастро было проникнуто заботой о достижении всеобщего блага и справедливости.
«Это была уникальная личность. Вот таких людей рождает Латинская Америка», – заметил российский лидер.
Напомним, в ноябре прошлого года Путин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро. Монумент изготовлен из бронзы, художественная подготовка велась около полугода. Памятник расположили на одноименной площади в столичном районе Сокол.