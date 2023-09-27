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Бывшего замглавы МИД Японии обвинили в мошенничестве
Токийская прокуратура предъявила обвинения бывшему парламентскому замглавы МИД Японии Масатоси Акимото по делу об участии в мошеннических действиях, сообщает Киодо.
По данным следователей, связанная с Акимото компания могла незаконно оформить госпособия на сумму 2 млн иен (около 13,4 тыс. долларов), составив отчет о якобы понесенных расходах из-за распространения в Японии коронавируса, передает ТАСС.
Кроме того, его вновь обвинили во взятках на сумму порядка 70 млн иен (около 470 тыс. долларов), которые на тот момент еще действующий замминистра предположительно получил от токийской компании Japan Wind Development. В результате скандала Акимото ушел со своего поста, а также лишился депутатского мандата от правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), которую ему пришлось покинуть.