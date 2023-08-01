На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.14 комментариев
Соратники Марцинкевича получили длительные сроки наказания
Генпрокуратура: Соратники Марцинкевича получили от 8 до 15 лет колонии
Суд в Подмосковье приговорил шестерых соратников Максима Марцинкевича (Тесак) к срокам от 8 до 15 лет лишения свободы за убийство четырех человек, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
По сообщению пресс-службы, Сергиево-Посадский городской суд постановил приговор в отношении соучастников преступной группы Максима Марцинкевича – Андрея Кайля, Алексея Гудилина, Павла Хрулева, Семена Токмакова, Александра Лысенкова и Максима Хотулева, передает ТАСС.
В Генпрокуратуре добавили, что Токмаков был приговорен к 13 годам лишения свободы, с учетом ранее вынесенного Краснодарским краевым судом приговора окончательное наказание составило 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кайль – к 15 годам лишения свободы, Гудилин и Хрулев – к 13 годам, Хотулев – к 10 годам, Лысенков – к 8 годам.
Все они были признаны присяжными виновными в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотиву национальной ненависти и вражды, отбывать наказание будут в исправительной колонии строгого режима.
Ранее СК завершил расследование уголовного дела в отношении погибшего деятеля правого движения Максима Марцинкевича (Тесак). Напомним, в сентябре 2020 года Марцинкевича обнаружили в камере следственного изолятора в Челябинской области мертвым. Предварительной причиной смерти был назван суицид.