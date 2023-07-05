Счетная палата озвучила дефицит бюджета и объем ФНБ в первом квартале 2023 года

Счетная палата сообщила о дефиците бюджета в 2,4 трлн рублей в первом квартале 2023 года и объеме ФНБ в 11,9 трлн

В первом квартале 2023 года доходы бюджета России составили 5,678 трлн рублей, расходы – 8,08 трлн рублей, объем Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте по состоянию на 1 апреля составил 11,906 трлн рублей, сообщила Счетная палата в аналитической записке об исполнении федерального бюджета в указанный период.

Нефтегазовые доходы составили 1,6 трлн рублей, ненефтегазовые – более 4 трлн рублей. Доходы опустились на 1,485 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (нефтегазовые – на 1,339 трлн рублей, ненефтегазовые – на 145,5 млрд). Это связывают с падением цен на нефть Urals, девальвацией рубля, уменьшением налоговых поступлений и единоразовым возвратом переплаты по налогам и сборам в начале года, передает ТАСС.

Расходы выросли на 2,22 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Госдолг вырос на 905,2 млрд рублей, он составляет 23,725 трлн рублей (15,8% ВВП); внутренний долг вырос на 576,8 млрд рублей до 19,358 трлн, внешний – на 328,5 млрд, составив 4,367 трлн рублей. Рост внешнего долга связан только с девальвацией рубля, в долларовом выражении он снизился на 765,8 млн долларов.

Объем ФНБ в рублевом эквиваленте составил 7,9% ВВП. За указанный период он вырос на 1,472 трлн рублей. Счетная палата связывает это с увеличением стоимости акций Сбербанка, «Аэрофлота» и ВТБ, курсовой разницей и переоценкой стоимости золота. Из ФНБ за первый квартал на финансирование дефицита бюджета направлено 307,3 млрд рублей.

Напомним, эксперты указывали, что у России есть ресурсы, чтобы закрыть дефицит бюджета. Правительство может продолжить наращивать свои долговые обязательства, хотя Россия все равно остается страной с самым низким уровнем госдолга по сравнению как с развивающимися, так и развитыми странами. С другой стороны, власти могут направить на покрытие дефицита средства ФНБ.