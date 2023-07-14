Внешний долг России снизился на 33 млрд долларов

ЦБ: Внешний долг России снизился с начала года на 33 млрд долларов

Внешний долг России по состоянию на 1 июля 2023 года снизился в сравнении с показателем на начало года на 8,7%, или 33 млрд долларов, и составил 347,7 млрд долларов, свидетельствуют данные ЦБ РФ.

Банк России сообщил, что динамика показателя в значительной степени определялась сокращением обязательств прочих секторов по долговым инструментам, включая прямое инвестирование. ЦБ связывает это в том числе с механизмом выпуска замещающих облигаций. Также важную роль сыграло уменьшение задолженности органов госуправления, передает ТАСС выводы регулятора.

Накануне ЦБ сообщал, что международные резервы России на 7 июля 2023 года составили 583,1 млрд долларов, увеличившись за неделю на 0,7 млрд долларов.