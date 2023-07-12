Шведский активист решил сжечь устав НАТО вместо Корана

Aftonbladet сообщила о решении активиста сжечь устав НАТО вместо Корана

Шведский активист, который получил разрешение полиции на проведение акции с сожжением Корана, передумал и собирается сжечь устав НАТО, сообщают СМИ.

Как пишет Aftonbladet, «29-летний Лукас, подавший заявку на сожжение Корана, передумал после заявления НАТО». «Теперь он намерен выразить свое неудовольствие тем, что вместо этого сожжет устав НАТО», – пишет издание. Сам мужчина заявил, что во время акции ему «будет что сказать о НАТО и шведском государстве», передает РИА «Новости».

Акция назначена на среду. Место проведения – одна из центральных площадей Хельсингборга, Стурторгет. Мужчина признался, что хотел сжечь Коран в попытке затормозить вхождение Швеции в НАТО, и заверил, что не одержим идеей сожжения Корана. Он извинился перед «всеми, кого это обидело и причинило боль», но отметил, что не раскаивается в подаче заявки, передает ТАСС.

«Если я чувствую, что для спасения чьей-то жизни я должен толкнуть кого-то третьего, я это сделаю, – сказал он. – Но если бы был какой-то способ сделать это, никого не обидев, то вместо этого я выбрал бы его».

Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Позже глава МИД Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен из-за акции по сожжению Корана.

В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал согласие на снятие вето и прием Швеции в состав Североатлантического альянса.