МВД показало кадры задержания скальпировавших жителя Подмосковья из-за цвета волос

МВД показало кадры задержания напавших на жителя Подмосковья из-за цвета волос

Министерство внутренних дел опубликовало видеозапись, на которой запечатлено задержание атаковавших жителя города Электросталь в Московской области из-за цвета волос.

В нападении на 19-летнего юношу участвовали двое, один из них нанес ножевые ранения, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в распространенном ведомством видео.

Она уточнила, что пострадавшего госпитализировали со скальпированной раной волосяной части головы.

Также в ролике запечатлены сами подозреваемые.

Напомним, полиция задержала одного из напавших в Подмосковье, второго правоохранители задержали уже в Калужской области.

Подруга пострадавшего объясняла, что на юношу напали, поскольку им не понравился его цвет волос.