Украина решила рассмотреть вопрос передачи Киево-Печерской лавры Константинополю

Rheinmetall назвал сроки запуска танкового завода на Украине

CNN: Rheinmetall в ближайшие три месяца запустит завод по производству танков на Украине

Немецкий концерн Rheinmetall, крупнейший в ФРГ производитель вооружений, в течение ближайших 12 недель откроет на Украине завод по производству танков и другой боевой техники, сообщил телеканал CNN со ссылкой на интервью главы компании Армина Паппергера.

По его словам, Rheinmetall будет производить на предприятии вооружения совместно с украинской государственной компанией «Укроборонпром», передает ТАСС.

Паппергер также сообщил, что компания будет обучать украинских военных техническому обслуживанию танков и другой бронетехники, произведенной на новом заводе.

По его словам, украинцы должны помогать себе сами – невозможно, чтобы им приходилось в ближайшие 10–20 лет постоянно ждать помощи от Европы или Америки.

Ранее немецкий Rheinmetall заявил о готовности производить оружие для нужд ВСУ.