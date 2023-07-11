Дома паломников в Киево-Печерской лавре оцепила полиция

Политологи оценили слова Зеленского о способности Байдена завершить конфликт «за пять минут»

Политологи: Когда США будут готовы закончить конфликт на Украине, мнение Зеленского никто не спросит

Когда Штаты решат закончить конфликт на Украине, никто не спросит Владимира Зеленского, согласен ли он на выдвинутые условия, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Лариса Шеслер и Владимир Скачко. Ранее президент Украины заявил, что президент США Джо Байден мог бы закончить украинский конфликт за пять минут, но Киев не согласился бы на территориальные потери.

«Заявления Зеленского подтверждают, что США против мирных переговоров. Явное тому свидетельство – сослагательное наклонение «если бы американский президент Джо Байден хотел». Вместе с тем украинский президент сказал это в противовес словам экс-президента США Дональда Трампа, который обещал закончить конфликт за сутки», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

«Украина, конечно, чрезвычайно зависит от западной помощи. США и Европа могут легко остановить противостояние, прекратив поставки оружия и денег. Но говорить о том, что Зеленский абсолютно все свои действия согласовывает с американцами, я бы не стала. Мы прекрасно видим, как представители украинской власти могут по-хамски себя вести со своими же союзниками», – рассуждает политолог.

«Сейчас руководство Украины, имея поддержку США, пытается демонстрировать какие-то свои позиции по разным вопросам. Вместе с тем команда Зеленского прекрасно понимает, что страны ЕС и НАТО не едины в своем стремлении продолжать конфликт на Украине, и поэтому делает упор на более ястребиных политиков», – добавила Шеслер.

«Заявления Зеленского – пустые слова. Когда дойдет до дела, никто не станет спрашивать, согласен ли он на какое-то решение. Он будет вынужден сделать все, чтобы способствовать выполнению западных целей, в первую очередь американских», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

«Невооруженным глазом видно, что у Зеленского мания величия. Пока он управляем, всех все устраивает. Но когда президент Украины перестанет быть удобен или его психические расстройства выйдут из-под контроля – его отстранят или даже устранят в принципе», – заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский президент Джо Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут, если бы заставил Киев сдать территории, однако украинские власти на это не согласны. Кроме того, Зеленский обратил внимание, что от некоторых американских политиков поступают «опасные сигналы» о сокращении помощи Киеву.

Также Зеленский заявил, что окончание горячей фазы конфликта с Россией не будет означать конец «войны», боевые действия должны закончиться «справедливостью и миром», а также восстановлением территориальной целостности.

Ранее Зеленский заявил, что власти Киева будут готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине в случае выхода своих вооруженных сил на «соответствующие международному праву» границы страны, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, чем может закончиться отчаянное желание офиса Зеленского вернуться к границам 1991 года.