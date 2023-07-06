В РПЦ заявили о начале ликвидации киевским режимом УПЦ

Киевский режим фактически начал ликвидацию канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявили в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

Украинские власти, руководствуясь политическими мотивами, под вымышленным предлогом приступили к ликвидации УПЦ, ее предполагается лишить святынь, в том числе Киево-Печерской лавры, говорится в заявлении, передает ТАСС.

Преследование УПЦ имеют конечной целью переписывание истории украинского народа, лишение его идентичности, связанной с крещением Руси.

В РПЦ призвали провести независимое международное расследование в связи с продолжающимся уничтожением Украинской православной церкви.

Ранее в УПЦ сообщили, что представители заповедника «Киево-Печерская лавра» при полиции взломали замки и опечатали резиденцию предстоятеля церкви.

