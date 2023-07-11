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Группу «Вагнер» решили привлечь к обучению белорусских военных
Группу «Вагнер» решили привлечь к обучению ВС Белоруссии
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ЧВК «Вагнер» привлекут к обучению Вооруженных сил Белоруссии, сообщила пресс-службе военного ведомства республики.
После прибытия на территорию страны их рассредоточат по полигонам для проведения занятий и взаимного обмена опытом, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что особе внимание уделят приемам и способам ведения боевых действий.
Ранее депутат Госдумы Андрей Красов заявил газете ВЗГЛЯД, что потенциал ЧВК «Вагнер» будет использован в будущем.
Rheinmetall назвал сроки запуска танкового завода на Украине
CNN: Rheinmetall в ближайшие три месяца запустит завод по производству танков на Украине
Немецкий концерн Rheinmetall, крупнейший в ФРГ производитель вооружений, в течение ближайших 12 недель откроет на Украине завод по производству танков и другой боевой техники, сообщил телеканал CNN со ссылкой на интервью главы компании Армина Паппергера.
По его словам, Rheinmetall будет производить на предприятии вооружения совместно с украинской государственной компанией «Укроборонпром», передает ТАСС.
Паппергер также сообщил, что компания будет обучать украинских военных техническому обслуживанию танков и другой бронетехники, произведенной на новом заводе.
По его словам, украинцы должны помогать себе сами – невозможно, чтобы им приходилось в ближайшие 10–20 лет постоянно ждать помощи от Европы или Америки.
Ранее немецкий Rheinmetall заявил о готовности производить оружие для нужд ВСУ.
В НАТО впервые со времен холодной войны согласовали планы атаки на Россию
Reuters: В НАТО впервые со времен холодной войны согласовали планы об ответе на возможную атаку России
В НАТО впервые после окончания холодной войны согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех дипломатов.
Агентство сообщает, что возрождение планов подчеркивает важный сдвиг, так как это первый раз, когда в НАТО подготовили подобные планы с окончания холодной войны, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что на предстоящем в июле саммите НАТО планирует утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ, а также повышение боеготовности натовских подразделений на случай возможной конфронтации с Россией.
Стало известно о крупных потерях ВСУ при попытках прорыва под Артемовском
Марочко: Украина теряет до батальона в сутки, пытаясь прорвать оборону у Артемовска
Украинские войска не прекращают попытки прорвать линию обороны у Артемовска в ДНР, ежедневно теряя порядка батальона личного состава, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в районах населенных пунктов Артемовск, Соледар и Васюковка ВФУ «продолжают попытки прорвать нашу линию обороны», передает РИА «Новости».
Марочко добавил, что ожесточенные бои идут на протяжении длительного времени, однако занять позиции ВС России на данном направлении украинским боевикам не удается, при этом противник ежедневно теряет порядка батальона личного состава.
Он рассказал также, что украинское командование игнорирует такие потери, посылая на верную гибель все новых солдат.
Ранее Марочко рассказал, что потери Киева выросли на участке Соледар – Артемовск в ДНР из-за действий украинского командования, которое умышленно ставит трудновыполнимые боевые задачи своим подразделениям.
В США сказали, когда наступит критический момент для ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: У ВСУ закончатся ресурсы для военных действий к декабрю
У Украины из-за потерь личного состава ВСУ и военной техники нет никаких шансов продолжать боевые действия после декабря, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал «спорным вопросом», что будет с Украиной после декабря.
Решение Соединенных Штатов поставлять Киеву кассетные боеприпасы эксперт объяснил истощением американских запасов. При этом он считает, что США не смогут наладить производство на таком уровне, чтобы в будущем покрывать потребности ВСУ, передает РИА «Новости».
Из-за отсутствия запасов вооружений власти США ставят под угрозу безопасность собственной страны, добавил Джонсон.
Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что своими резкими заявлениями США блокируют возможность переговоров для Киева.
Задержан один из снявших с парня скальп в Подмосковье
Полиция задержала одного из мужчин, напавших на молодого человека в подмосковной Электростали и срезавших ему волосы вместе с кожей.
Как рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, одним из двух подозреваемых, которые в воскресенье в ходе конфликта нанесли ножевые ранения гражданину в городе Электростали. Нападавшим оказался житель Республики Коми 1999 года рождения, передает ТАСС.
Полиция продолжает работать над тем, чтобы установить местонахождение и задержать соучастника преступления.
9 июля возле магазина в Электростали двое неизвестных стали пренебрежительно обращаться к молодому человеку из-за его прически, потом избили его, срезали волосы вместе с кожей и скрылись с места происшествия.
В Госдепе назвали конфликт на Украине «стратегическим провалом» Киева
Представитель Госдепа Миллер дважды оговорился и назвал конфликт на Украине провалом Киева
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на конференции дважды допустил оговорку, назвав конфликт на Украине стратегическим провалом Киева.
Как указал Миллер на пресс-конференции, США убеждены, что спецоперация является стратегическим провалом Украины. «Простите, прошу меня извинить, это стратегический провал Украины», – заявил он, передает ТАСС.
Позже он понял, что оговорился дважды, и добавил, что первый раз выступает на этой неделе и, «видимо, немного не в форме». «Это стратегический провал России», – с третьего раза уточнил свою мысль Миллер.
Ранее обозреватель American Greatness Кристофер Роуч заявили, что потери ВСУ при контрнаступлении станут важным уроком для Вашингтона.
Полковник Макгрегор: Россия фактически сорвала поставку на Украину комплексов Aegis
Россия фактически сорвала поставку на Украину ракетных комплексов Aegis, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, Россия не хотела, чтобы Украина вошла в НАТО, а затем в итоге была превращена в плацдарм для организации нападения на нее, и у российской стороны был повод предполагать такой исход, ведь они видели, что США разместили в Румынии и Польше базы для ракетных комплексов Aegis, передает РИА «Новости».
Макгрегор добавил, что Россия ожидала, что эти комплексы попадут на восток Украины, в результате чего под угрозой окажется вся система ядерного сдерживания.
Он заявил также, что Зеленский стал преданной и послушной марионеткой Вашингтона и Лондона. Макгрегор приходит к выводу, что Вашингтону пора признать правду о положении Украины, но там не хотят ее слышать и видеть.
Ранее Макгрегор заявил, что ничто не в состоянии помочь Украине одержать верх в конфликте.
Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков»
Киссинджер счел Украину виновной в подрыве «Северных потоков»
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Подрыв газопроводов «Северный поток» устроила украинская сторона, полагает бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер. Такое заявление он сделал в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
Пранкеры пообщались с политиком, они представились ему президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».
Они спросили Киссинджера, кто ответственен за подрыв российских газопроводов, на что тот отметил, что считает виновной украинскую сторону. Экс-госсекретарь заявил, что не винит Киев в этом и не критикует.
Также Киссинджер указал, что в США не уверены в способности украинской стороны отобрать Крым у России, и предположил, что его возвращение приведет к эскалации.
Бывший госсекретарь указал, что можно рассмотреть вопрос о проведении референдума, и, сравнив с ситуацией во Вьетнаме, когда туда вторглись США, отметил, что «это не совсем то же самое».
Кроме того, Киссинджер указал, что страны Европы против членства Украины в НАТО. По его словам, это произошло на встрече Бильдербергского клуба, где участвуют европейские и американские лидеры раз в год.
Вместе с тем он заявил, что готов оказать поддержку киевскому режиму в намерении вступить в Североатлантический альянс.
Напомним, в понедельник Вован и Лексус анонсировали беседу с Киссинджером. В ролике бывший госсекретарь США заявил, что считает Украину виновной в подрыве «Северных потоков».
В Краснодаре убит замначальника горотдела по мобилизационной работе
В Краснодаре убит замначальника городского отдела по мобилизационной работе
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В Краснодаре неизвестный убил замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, сообщили в правоохранительных органах.
Предварительно, злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину, а потом скрылся. Мотив преступления выясняется. Подозреваемых устанавливают, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, передает ТАСС.
Отмечается, что Ржицкий был капитаном 2-го ранга и ранее командовал подлодкой «Краснодар».
В СУ СК по Краснодарскому краю сообщили, что тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено ранним утром понедельника на участке местности, расположенном вблизи улицы Береговой в краевом центре. Уголовное дело об убийстве Ржицкого передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР.
Предположительно, неизвестный подкараулил Ржицкого во время утренней пробежки и успел сделать четыре выстрела в грудь и спину, сообщает RT.
Источник RT сообщил, что убийство экс-капитана подлодки «Краснодар» произошло всего в 300 м от субмарины проекта А615 1954 года, постановленной на вечный прикол в краснодарском парке 30-летия Победы. Именно там, по его словам, Ржицкий любил совершать пробежки. Также источник сообщил, что до выхода на пенсию Ржицкий жил в Севастополе.
Год назад украинские СМИ обвиняли Ржицкого в запуске ракет по территории Украины.
Ранее персональные данные Станислава Ржицкого были внесены в базу украинского сайта «Миротворец». В настоящее время на его фотографии на сайте стоит статус «ликвидирован», передает РИА «Новости».
На Западе объяснили главную ставку конфликта на Украине
IL Fatto Quotidiano: Вашингтон использует конфликт на Украине для отсрочки падения американской империи
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Соединенным Штатам безразлично, каким будет итог украинского конфликта; эта ситуация позволяет Вашингтону отсрочить «падение американской империи», пишут итальянские СМИ.
Об успехе Киева на Западе уже не говорят, а американский президент Джо Байден отвергает попытки Владимира Зеленского навязать Штатам свою позицию, пишет итальянская ежедневная газета IL Fatto Quotidiano.
Автор статьи Пино Арлакки напоминает, что Байден вступил в предвыборную кампанию и теперь в его интересах заморозить украинский конфликт, передает РИА «Новости».
Конечная ставка украинского конфликта не имеет к Киеву никакого отношения, утверждает Арлакки. На карту, по его словам, «поставлено время и способ ухода Соединенных Штатов с капитанского мостика планеты».
Мир стал многополярным, время американской элиты истекло, и в Соединенных Штатах понимают это, добавляет издание. Теперь Вашингтон стремится максимально отсрочить «финал», заставляя платить за это своих союзников и вассалов, заключил автор публикации.
Ранее президент Владимир Путин ранее заявлял, что усиливающийся тренд на многополярность в мире очевиден, как восход солнца.
Продюсер Максим Фадеев призвал певицу Наргиз извиниться и перестать оскорблять Россию
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Певица Наргиз Закирова должна извиниться за всю свою ложь и перестать оскорблять Россию и русских, заявил продюсер и музыкант Максим Фадеев.
Фадеев в своем Telegram-канале напомнил, что после расторжения контракта с Наргиз, еще в августе 2019 года, он запретил артистке исполнять произведения из его каталога.
Он рассказал, что какое-то время публично Наргиз вела себя сдержанно и, несмотря на запрет, продолжала их исполнять, на что продюсер некоторое время закрывал глаза. Однако, по его словам, переломным моментом для него стали ее слова о России и ее жителях, после которых ей справедливо запретили въезд в страну на 50 лет. Фадеев задался вопросами, почему «в ее репертуаре по сей день преобладают песни на «вражеском» русском языке», и «почему она не переходит на узбекский в жизни и в музыке».
Продюсер добавил, что в мае у певицы был запланировал концерт в Алма-Ате, но его юристы заранее направили уведомление на площадку о том, что во время запланированного концерта возможно нарушение его исключительных авторских прав, с требованием запретить Наргиз исполнять произведения из его каталога, но уведомление было проигнорировано. По его словам, был зафиксирован факт нарушения его прав во время проведения концерта и направлен иск в Бостандыкский районный суд города.
Фадеев обратился ко всем будущим организаторам концертов Наргиз, отметив, что так они будут «поступать в каждом случае без исключения, пока к этой певице не придет осознание того, что брать чужое – это воровство». Он пообещал «судиться с каждой площадкой», не жалея на это ни времени, ни ресурсов. Продюсер указал, что в конце июля у Наргиз запланирован концерт в Ташкенте, и письмо уже «оперативно улетело и туда тоже».
Он назвал певицу «обычной воровкой на доверии», которая «украла и пользует его интеллектуальную собственность – фонограммы, песни, видеоклипы, фотографии».
Продюсер призвал Наргиз извиниться за свою ложь перед ним и «перестать оскорблять страну, которая несколько лет была ее домом и местом зарабатывания больших денег».
В 2022 году Наргиз запретили въезд на территорию Российской Федерации на 50 лет.
Ранее Фадеев назвал своей самой главной ошибкой решение сотрудничать с певицей Наргиз.
Кремль указал Франции на последствия передачи Украине дальнобойных ракет
Песков: Решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты чревато последствиями
Решение французского президента Эммануэля Макрона передать киевскому режиму ракеты дальнего действия ошибочное, оно чревато последствиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», – цитирует Пескова РИА «Новости».
По его словам, это не сможет повлиять на ход специальной военной операции, но могут утяжелить участь киевских властей.
Ранее во вторник Макрон заявил, что Франция передаст Украине ракеты дальнего действия.
Более половины детей-беженцев с Украины в Польше бросили школы
ЮНИСЕФ: Более половины детей-беженцев с Украины в Польше не посещают школы
Более половины детей-беженцев с Украины в Польше не посещают школы, сообщают детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
В заявлении организаций говорится, что необходимо «в полной мере воспользоваться образованием, предлагаемым украинским детям в польских школах, и убедиться в том, что они посещают их и приобретают новые навыки, которые будут помогать им в будущем», передает РИА «Новости».
Также отмечается, что в польских школах на данный момент обучается почти 173 тыс. детей с Украины. По информации УВКБ, низкие показатели зачисления могут быть связаны с такими факторами, как частые переезды на Украину и с Украины, а также с языковым барьером.
Напомним, Киеву известно о 240 случаях, когда в Европе у украинских беженцев изымали детей, сообщила представитель украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова.
Российский танковый взвод отразил пять украинских атак
Минобороны: Танковый взвод группировки «Восток» отразил пять украинских атак
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Танковый взвод полка российской группировки «Восток» под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразил пять атак со стороны украинских националистов и уничтожил несколько единиц иностранной бронетехники на Времевском выступе, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Чехов уточнил, что пять атак противника были отражены за короткий промежуток времени. Лейтенант Кыдрасов, по его словам, руководил действиями бронегруппы по подавлению сил укрывшегося в лесах противника. Офицер лично обнаружил и уничтожил около десятка националистов, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки «Восток» отметил самоотверженные действия взвода и личное мужество офицера Кыдрасова, которые позволили остановить украинское контрнаступление.
Также Чехов сообщил, что военнослужащие «Восточной» группировки на Запорожском направлении уничтожили несколько групп противника, пытавшего перейти в наступление. ВСУ было нанесено огневое поражение, в том числе артиллерией и вертолетами армейской авиации, рассказал он.
На Южно-Донецком направлении российские военные сорвали выдвижение двух украинских взводов в направлении южнее Водяново. Группу уничтожили вместе с автомобильной техникой, сообщил Чехов.
Ранее в среду сообщалось, что российские войска группировки «Центр» нанесли удар тяжелой огнеметной системой (ТОС) «Солнцепек» по трем опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях.
Стало известно о новой волне наступления ВСУ на Запорожском фронте
Рогов: ВСУ начали новую волну наступления на Запорожском фронте – без успеха
Украинские войска начали новую волну наступления на Ореховском участке линии фронта в Запорожской области, но успеха не имели, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские боевики после относительного затишья начали новую волну наступления с применением тяжелой техники на Ореховском участке линии фронта в Запорожской области, передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что ночью была предпринята атака южнее города Орехова в направлении села Работино, противник остановлен, понеся новые потери, в том числе в бронетехнике, бои продолжаются.
Ранее Рогов рассказал, что в Запорожской области на Васильевском направлении уничтожена украинская штурмовая группа.