Подозреваемый в убийстве школьницы на Урале не смог объяснить свой поступок

Подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы в Симе Челябинской области не смог объяснить свой поступок

В ходе допроса подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы в Симе Челябинской области не смог объяснить свой поступок, однако эксперты установили, что перед убийством мужчина нарушил категорический запрет врача на алкоголь.

По мнению следователей, подозреваемого могло подтолкнуть к преступлению измененное состояние сознания, так как перед убийством он нарушил категорический запрет врача на алкоголь, передает Ura.ru.

В Telegram-канале «112» указано, что в раннем возрасте Дмитрий М. перенес тяжелую пневмонию, получив проблемы с сосудами мозга. С возрастом организм окреп, но странности в поведении остались. Врачи подозревали у него рассеянный склероз и неврологические отклонения.

«Последнее время Дмитрия мучили сильнейшие головные боли. Пить ему нельзя было совсем, ни грамма, даже пива, и он это прекрасно знал», – отмечается в сообщении.

Как выяснили в СК, в день убийства Дмитрий выпил много пива. На допросе он сказал, что слабо понимает, как и по какой причине убил ребенка. Девочка была подругой его дочери, но он практически не был с ней знаком. Дмитрий подчеркнул, что в целом к детям никогда не испытывал вражды.

Следственное управление СКР по Челябинской области опубликовало видео допроса подозреваемого.

На кадрах видно, как следователь заполняет форму допроса. Подозреваемый при этом заполняет письменные объяснения произошедшего.

Отмечается, что после допроса подозреваемого увезли на место преступления для проведения следственного эксперимента, где его допросят заново. Он должен будет показать, как убивал девочку.

Ранее силовые структуры сообщили, что пропавшая несколько дней назад 11-летняя школьница из Сима Челябинской области Ксения Устюгова найдена убитой. Местная жительница рассказала, что подозреваемый в убийстве 11-летней девочки был «забитым» человеком и стоял на учете у психиатра.

