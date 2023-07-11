Знакомая подозреваемого в убийстве 11-летней девочки на Урале рассказала о нем

Жительница Челябинской области заявила, что подозреваемый в убийстве 11-летней девочки стоял на учете у психиатра

Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в городе Сим Челябинской области был «забитым» человеком и стоял на учете у психиатра, рассказала местная жительница.

По ее словам, мужчина всегда был забитым человеком, не мог за себя постоять – его мама дралась с мужиками за него. Позднее у подозреваемого появилось пристрастие к мужчинам, из-за чего он попал на учет к психиатру и выгнал из дома свою жену, передает «Газета.Ru».

«Его сподвигло сексуальное влечение к ребенку. Насколько я знаю, они недавно приобрели бассейн, девочки купались. Дальше уж я вам объяснять не буду, вы меня поняли», – предположила женщина.

Также местная жительница добавила, что он употреблял алкоголь, у «него ужасная репутация – кроме оскорбительных слов, о нем по-другому не отзывались».

«По поводу агрессии к детям ничего сказать не могу, моя сестра была часто вхожа в их дом, никогда на него не жаловалась. Его дочь хорошая, хоть и немного со странностями, рано повзрослела», – сказала она.

О погибшей девочке женщина рассказала, что она была воспитанной и росла в приличной семье.

«Старшая сестра работает в школе учителем, про отца не знаю, мама скромная и хорошая женщина. К поискам подключилось очень много людей. Друг работает в полиции, выдернули всех, даже тех, кто был на выходном. Очень много было добровольцев. Все надеялись найти девочку живой», – заключила она.

Ранее силовые структуры сообщили, что пропавшая несколько дней назад 11-летняя школьница из Сима Челябинской области Ксения Устюгова найдена убитой.