Пропавшие в Пермском крае туристы нашлись живыми

Продюсер Максим Фадеев призвал певицу Наргиз извиниться и перестать оскорблять Россию

Певица Наргиз Закирова должна извиниться за всю свою ложь и перестать оскорблять Россию и русских, заявил продюсер и музыкант Максим Фадеев.

Фадеев в своем Telegram-канале напомнил, что после расторжения контракта с Наргиз, еще в августе 2019 года, он запретил артистке исполнять произведения из его каталога.

Он рассказал, что какое-то время публично Наргиз вела себя сдержанно и, несмотря на запрет, продолжала их исполнять, на что продюсер некоторое время закрывал глаза. Однако, по его словам, переломным моментом для него стали ее слова о России и ее жителях, после которых ей справедливо запретили въезд в страну на 50 лет. Фадеев задался вопросами, почему «в ее репертуаре по сей день преобладают песни на «вражеском» русском языке», и «почему она не переходит на узбекский в жизни и в музыке».

Продюсер добавил, что в мае у певицы был запланировал концерт в Алма-Ате, но его юристы заранее направили уведомление на площадку о том, что во время запланированного концерта возможно нарушение его исключительных авторских прав, с требованием запретить Наргиз исполнять произведения из его каталога, но уведомление было проигнорировано. По его словам, был зафиксирован факт нарушения его прав во время проведения концерта и направлен иск в Бостандыкский районный суд города.

Фадеев обратился ко всем будущим организаторам концертов Наргиз, отметив, что так они будут «поступать в каждом случае без исключения, пока к этой певице не придет осознание того, что брать чужое – это воровство». Он пообещал «судиться с каждой площадкой», не жалея на это ни времени, ни ресурсов. Продюсер указал, что в конце июля у Наргиз запланирован концерт в Ташкенте, и письмо уже «оперативно улетело и туда тоже».

Он назвал певицу «обычной воровкой на доверии», которая «украла и пользует его интеллектуальную собственность – фонограммы, песни, видеоклипы, фотографии».

Продюсер призвал Наргиз извиниться за свою ложь перед ним и «перестать оскорблять страну, которая несколько лет была ее домом и местом зарабатывания больших денег».

В 2022 году Наргиз запретили въезд на территорию Российской Федерации на 50 лет.

Ранее Фадеев назвал своей самой главной ошибкой решение сотрудничать с певицей Наргиз.