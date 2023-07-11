Названы версии пропажи туристической группы в Пермском крае

Эксперты туриндустрии предположили, что пропавшие в Пермском крае туристы несут катамараны на себе

Исчезнувшая в Пермском крае туристская группа могла задержаться из-за обмеления реки Усьва, вероятно, им пришлось спешиться и нести катамараны на себе, предположил владелец туроператора «Друзья Пармы» Денис Пестов.

Потеряться при сплаве на реке сложно, но Усьва – это мелкая река, и из-за отсутствия дождей и жары по ней тяжело сплавляться на катамаранах, сказал Пестов Ura.ru.

В случае если группа не проработала маршрут заранее, то, вероятнее всего, туристам приходится тащить катамараны на себе.

Инструктор по туризму Иван Шибанов поддержал это мнение, он указал, что несколько лет назад также спускался по Усьве, тогда она была очень мелководной. По его словам, тогда при сплаве шел дождь, но катамараны все равно приходилось тащить на себе.

Между тем в МЧС России указали, что на поиски пропавших направили беспилотники, добровольцев Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, в готовности находится вертолет Ми-8, он вылетит из Казани, ему предстоит преодолеть 600 км.

В район также направились следователи-криминалисты, проводится доследственная проверка по факту исчезновения группы, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Следователи-криминалисты выехали в район, где пропала туристическая группа из 22 человек, 11 из которых дети. Туристы отправились на сплав по маршруту от поселка Средняя Усьва, 9 июля они должны были завершить путешествие, но не вышли на связь.

Между тем источник в экстренных службах РИА «Новости» указал, что тургруппу видели очевидцы в 30 километрах до конца маршрута, все они якобы живы и здоровы.

Их наблюдали возле поселка Безгодово, собеседник уточнил, что река частично обмелела, потому группа продвигается медленно.

В региональном министерстве территориальной безопасности указали, что туристов в понедельник видел егерь в районе Грузинского моста. В поисках туристов участвуют 18 человек.

Напомним, в Пермском крае пропала группа туристов из 22 человек, в составе группы 11 человек – несовершеннолетние.