В Госдуме предложили ввести «Отцовскую карту» по аналогии с «Пушкинской»

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ввести «Отцовскую карту» по аналогии с «Пушкинской»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру труда и социальной защиты Антону Котякову ввести «Отцовскую карту» с 2 тыс. рублей на ребенка по аналогии с «Пушкинской».

По его словам, очень важно обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей. Так, предлагается выделить 2 тыс. на каждого ребенка в семье в месяц на карту, созданную по аналогии с «Пушкинской картой», чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды, передает РИА «Новости».

По мнению депутатов, такой суммы хватит на то, чтобы отец мог побывать с сыном или дочерью в кино, зоосаде, парке или детском кафе.

«Существует стереотип – воспитанием ребенка занимается мать. Даже главная мера поддержки семей неофициально называется «материнский капитал». Пренебрежение к папам наблюдается в совершенно разных ситуациях. Меня как отца двоих детей такое положение дел не устраивает», – заметил Чернышов.

Отмечается также, что при введении инициативы «мамы получат такую нужную им возможность отдохнуть», уделить время себе, перезагрузиться.

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил выплачивать пособия на ребенка до 1,5 лет вне зависимости от дохода семьи.