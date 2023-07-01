Сеть «Вкусно – и точка» опровергла прекращение найма на работу с 15 лет

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно – и точка» будет и дальше принимать на работу сотрудников с 15 лет, соблюдая трудовое законодательство, сообщили в компании.

В ряде Telegram-каналах сообщалось, что рестораны быстрого питания перестанут брать на работу несовершеннолетних, передает ТАСС.

«Компания продолжает принимать на работу сотрудников с 15 лет и делает это в полном соответствии с трудовым законодательством, а также с учетом особенностей приема на работу несовершеннолетних», – сообщили в сети.

В компании уточнили, что соискатель может оставить заявку на сайте и получить информацию по локациям, где для него будет подходящая работа.

Ранее сообщалось, что сеть «Вкусно и точка» решила повысить цены.