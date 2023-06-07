Офицер российского спецназа заявил об уничтожении «золотого генофонда» ВСУ

Офицер спецназа России: Большая часть «золотого генофонда» ВСУ уничтожена в начале СВО

«Золотой генофонд» украинской армии, состоявший из закаленных в боях контрактников, был уничтожен еще в начале российской спецоперации, заявил офицер Первого армейского корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Шмель».

Офицер российского спецназа рассказал РИА «Новости», что в первой половине российской спецоперации у ВСУ было очень потерь в личном составе среди опытных военнослужащих-контрактников, которых готовили на протяжении восьми лет до начала СВО.

По мнению российского военного, этот «золотой генофонд» армии ВСУ уничтожен наполовину, а где-то и больше.

Шмель отметил, что Киев сейчас держит своих наиболее подготовленных военных в тылу, а на передний край отправляет «обычное мясо» – наименее подготовленных новобранцев из теробороны. Контрактники и «обкатанные подразделения», которые занимаются подготовкой территориальной обороны, находятся на второй и третьей линиях.

Как отмечал ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, украинские военнослужащие начали понимать, что их жизни ничего не стоят для президента страны Владимира Зеленского.

Напомним также, президент Владимир Путин подчеркивал, что враг ведет войну уже девять лет, а Россия с помощью специальной военной операции пытается ее прекратить.