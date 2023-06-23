ВСУ выпустили по Белгородской области около 100 снарядов за сутки

Глава Белгородской области Гладков: ВСУ выпустили по региону около 100 снарядов за сутки

За минувшие сутки украинские военные выпустили по Белгородской области около 100 различных снарядов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В своем Telegram-канале он указал, что обстрелам подверглись Белгородский, Борисовский, Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский городские округа. Так, по Волоконовскому району за прошедшие сутки всего выпущено 48 единиц различных боеприпасов. Из них 14 пришлись на окраину хутора Старый.

«23 снаряда выпущено по селу Тишанка, из них 22 – по окраине села. Пострадавших и разрушений нет», – подчеркнул Гладков.

Также прилет зафиксирован на окраине села Коновалово, без пострадавших и разрушений. По поселку Красный Пахарь выпущено десять снарядов.

«Повреждения получили три частных домовладения, газопровод и линия электропередачи. В данный момент газ и свет там уже восстановили», – заверил он.

Ранее ВСУ обстреляли дорогу в Запорожской области.