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ВКС России нанесли групповой удар по средствам ПВО Украины
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ВКС России минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам ПВО ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны России, уточнил, что средства противовоздушной обороны прикрывали ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты, добавил он, поражены.
Ранее в пятницу сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в Киеве и Черкасской области.
Военкоры сообщили о массированной атаке на Киев
Военкоры сообщили о массированной комбинированной атаке на Киев
Российские военные корреспонденты сообщили о состоявшейся в ночь на пятницу массированной комбинированной атаке на Киев: украинскую столицу одновременно атаковали дроны-камикадзе и крылатые ракеты.
Как сообщают «Военкоры Русской весны», цели в Киеве одновременно атаковали беспилотники-камикадзе типа «Шахид/Герань» и крылатые ракеты. Последние были запущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия.
По словам военкоров, после атаки в украинской столице прогремели взрывы и начались пожары.
Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в Киеве и Черкасской области.
Минобороны назвало потери ВСУ при атаке на Шебекино
Минобороны: При атаке на Шебекино уничтожены 50 из 70 украинских боевиков
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При атаке украинских террористов на Шебекино Белгородской области были уничтожены 50 из 70 боевиков, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в общей сложности в атаке участвовали порядка 70 боевиков, пять танков, четыре бронемашины, семь пикапов и «КамАЗ», передает РИА «Новости».
В Минобороны уточнили, что на приграничной территории ликвидированы 50 украинских террористов, четыре бронемашины, машина РСЗО БМ-21 «Град» и пикап.
Отмечается, что попытка атаки на Шебекино была сорвана самоотверженными и грамотными действиями подразделений Западной группировки войск.
По данным Минобороны, рано утром после часового интенсивного артобстрела автомобильного пункта пропуска «Шебекино» на российско-украинской границе и жилых кварталов Новой Таволжанки противник в составе 30 боевиков на трех бронемашинах и четырех пикапах предпринял попытку атаки в направлении Волчанска и пункта пропуска «Шебекино».
Огнем артиллерии Западного военного округа (ЗВО) противнику было нанесено поражение, в итоге уничтожены бронемашина и до десяти боевиков, противник отступил в направлении Плетеневки.
Кроме того террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега Северского Донца в направлении Новой Таволжанки и Гатища, но она подорвалась на минном поле, остатки боевиков уничтожила российская артиллерия.
В это же время еще одна террористическая группа, состоящая из 20 боевиков и двух броне машин, выдвигалась по правому берегу Северского Донца к Новой Таволжанке. В результате стрелкового боя с подразделениями прикрытия госграницы ЗВО она была рассеяна. Противник потерял восемь боевиков и бронемашину, подчеркнули в ведомстве.
По данным Минобороны, по территории Украины нанесены два удара армейской авиацией ВКС России по резервам в районах Огурцово и Гатище.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что украинские атаки на Белгородскую область не повлияют на ход спецоперации.
Пашинян призвал не считать Армению союзником России в СВО
Пашинян попросил не рассматривать Армению как союзника России в специальной военной операции на Украине
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В отношении специальной военной операции на Украине Армения не является союзником России, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.
«Вы сказали, что мы являемся союзником России. Конечно, об этом никогда громко не заявлялось, но думаю, что это заметно», – заявил Пашинян в интервью CNN Prima News. Он подчеркнул, что в данном случае Армения не является союзником России, передает РИА «Новости».
Как заявил Пашинян, на Западе «больше замечают», что Армения в ситуации СВО «является союзником России», в России же «видят», что Ереван «не является союзником» Москвы. «И выходит, что мы в этой ситуации не являемся ничьими союзниками, что означает, что мы уязвимы», – заявил Пашинян.
По его словам, может сложиться впечатление, что есть пространство для маневрирования, но «чем больше осложняется ситуация», тем меньше «возможности маневрирования». Пашинян подчеркнул, что это маневрирование связано не с отсутствием у Армении собственного мнения о ситуации, а с многочисленными проблемами страны, которая не может позволить себе быть вовлеченной в решение других вопросов.
Напомним, после начала российской специальной военной операции на Украине в Ереване прошел массовый митинг в поддержку России.
Рогов: Россия столкнулась с новой тактикой ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: На Запорожском направлении противник перешел к тактике использования малых ДРГ
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На Запорожском направлении отмечается большое скопление живой силы противника. В преддверии контрнаступления ВСУ пытаются с помощью малых ДРГ спланировать возможные направления атаки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее командир российского батальона «Крым» рассказал о комбинировании украинскими военными «советской школы» и тактики НАТО.
«ВСУ на Запорожском направлении завершили формирование ударных группировок, необходимых им для контрнаступления. Мы отмечаем большое число живой силы, которую размещают подальше от линии фронта. Украина пытается сохранить солдат для возможной переброски на другие направления», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Соответственно, это сказывается и на тактике ведения боевых действий. Раньше украинские военные пытались вести разведку боем, используя группы по 50-70 человек и бронетехнику. Предварительно велись артиллерийские обстрелы. ВСУ наносили удары встык зон ответственности различных подразделений РФ. Расчет делался на то, что между нашими ведомствами отсутствует координация действий. Тактика особых плодов Украине не принесла, и противник перешел к использованию небольших ДРГ», – подчеркивает собеседник.
«Диверсионные группы, укомплектованные по пять-семь человек, пытаются проникнуть на нашу территорию. Как правило, противник использует внедорожники, а самих солдат переодевают в украденную российскую форму. Таким образом ВСУ пытаются разведать места нашей дислокации. Очевидно, что эту информацию они будут использовать для собственного контрнаступления», – отмечает эксперт.
«Мы подобные действия сразу же пресекаем – любое движение со стороны ВСУ получает ответ в виде минометного огня. Работает и артиллерия, иногда приходится задействовать авиацию. Наносим превентивные удары с использованием массивных налетов дронов», – резюмирует Рогов.
Ранее командир российского батальона «Крым» рассказал о комбинировании ВСУ «советской школы» и тактики НАТО. По словам военного, противник часто задействует мобильные группы на пикапах, но рельеф местности несколько осложняет подобное передвижение.
Также отмечается, что у ВСУ на Запорожском направлении «техника в основном» советского производства, однако зачастую украинские военные пытаются использовать оставшиеся натовские боеприпасы. Сообщается, что в числе противников на данном направлении – националистические батальоны, штурмовые, десантные бригады, в том числе морской десант, а также иностранные наемники – «поляки, англичане, афроамериканцы замечены в Степногорске».
Как рассказали российские военные, ВСУ каждый день прощупывают оборону на Запорожском направлении, ситуация «стабильно напряженная», но ВС РФ «держатся, перемалывают потихонечку врага». Подразделения российских войск также практически ежедневно отражают атаки украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери украинских военных только на одном из участков линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении могут составлять до десяти человек убитыми за неделю.
Как сообщил командир подразделения батальона «Крым» украинские боевики расстреливают мирных жителей Запорожской области при попытке покинуть зону ведения боевых действий: «Было такое, что они взорвали мирных жителей, там были бабушка с дедушкой, которые попросились выехать (подальше от) боевых действий, и они их просто взорвали... Или РПГ, или миномет, ехали просто на гражданской машине. Понимаете, в чем разница или у нас, или у них: они не дают эвакуировать местных».
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что на Запорожском направлении завершено формирование ударных группировок Вооруженных сил Украины. Подробности о численности украинских войск он пообещал сообщить позже.
Россия сочла объекты британской BAE Systems на Украине законной целью для удара
Посол Келин назвал производственные мощности британской BAE Systems законной целью в случае их появления на Украине
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Если на Украине появятся производственные объекты британской оружейной компании BAE Systems, они будут законными целями для ударов российских войск, сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.
В Киеве состоялась встреча украинского президента Владимира Зеленского с исполнительным директором BAE Systems Чарльзом Вудберном. Зеленский заявил, что говорил с Вудберном о создании на Украине мощностей для производства и ремонта продукции BAE Systems.
Как заявил Келин, если появление таких мощностей «когда-то и состоится», они «станут законными целями для ударов, еще, видимо, на ранних стадиях». Однако обсуждать появление таких объектов, по его мнению, преждевременно, сейчас «речь лишь идет об открытии офиса в Киеве, не более того», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Соединенное Королевство было и остается извечным врагом России, и сейчас Лондон фактически ведет против Москвы необъявленную войну.
Стало известно об ударах авиабомбами по ВСУ в Запорожье
Рогов сообщил об ударах российской авиации по местам скопления военных и техники ВСУ в Запорожье
Российская авиация нанесла удары ФАБами по местам скопления боевиков вооруженных сил Украины и сосредоточения тяжелой техники ВСУ в Запорожье, которое сейчас находится под контролем украинских войск, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщал в Telegram о взрывах в Запорожье, пояснив, что, по предварительным данным, украинская ПВО пытается «не допустить цветение «Гераней».
Позднее он сообщил, что российская тактическая авиация «повторно отработала ФАБами по местам скопления боевиков ВСУ и сосредоточения их тяжелой техники». Взрывы были слышны в Коммунарском и Шевченковском районах города.
Как следует из данных официального ресурса по оповещению украинских граждан, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Херсонской и Запорожской областей, передает ТАСС.
Напомним, Министерство обороны России накануне сообщило, что средства противовоздушной обороны в Запорожской области сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прозвучали в Киеве и Черкасской области Украины
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в Киеве и Черкасской области, сообщают украинские СМИ и местные власти.
Последними воздушную тревогу объявили три области Западной Украины, передает ТАСС.
Украинские СМИ сообщают, что мэр Киева Виталий Кличко «подтвердил взрывы в Киеве». В сообщении говорится, что «работает ПВО». Кроме того, «сообщают о взрывах в Черкасской области», передает РИА «Новости».
Напомним, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская авиация нанесла удары ФАБами по местам скопления военных и техники вооруженных сил Украины в Запорожье, которое сейчас находится под контролем украинских войск.
Вучич: Встреча с Зеленским не повлияла на позицию Сербии по санкциям против России
Вучич заявил, что встреча с Зеленским не повлияла на позицию Сербии по санкциям против России
Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским не отразилась на позиции Сербии по санкциям против России, заявил президент Александр Вучич на полях саммита Европейского политического сообщества.
«Важно сказать, что Украина не признала независимость Косова и уважает территориальную целостность Сербии, так же как и Сербия в соответствии с Уставом ООН уважает целостность Украины», – рассказал Вучич, передает ТАСС.
Говоря о санкциях, он отметил, что решение в этом вопросе принимают граждане Сербии через руководство. Свою позицию Сербия высказала еще в марте 2022 года.
Ранее президент Сербии заявил, что гордится самостоятельностью республики, которая единственная в Европе не ввела санкции против России.
Медведев призвал уничтожить «осиное гнездо» террористов киевского режима
Специальная военная операция в значительной мере перешла в борьбу с террористами, нужно ликвидировать «осиное гнездо» киевского режима, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области.
Российская сторона ведет бой с террористами, убивающими граждан страны, киевский режим должен быть уничтожен, причем не только в личном качестве, нужно уничтожить «осиное гнездо», режим, сложившийся на Украине, заявил Медведев, передает ТАСС.
В ином случае оттуда постоянно будет исходить угроза и придется постоянно вести операции, подобные той, которая ведется уже больше года.
«Здесь не должно быть никаких сомнений», – подвел итог зампред Совбеза России.
Ранее Медведев заявил, что Британия фактически ведет против России необъявленную войну, а значит, любой британский деятель может рассматриваться как законная военная цель.
Шендеровича не пустили в Грузию
Блогер Левшиц сообщил, что Шендеровича не пустили в Грузию и отправили в Израиль
Публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом в России), который собирался выступить в Тбилиси и Батуми, не пустили в Грузию, сообщил блогер Николай Левшиц.
Левшиц рассказал в Telegram со ссылкой на организаторов выступлений, что Шендеровича «развернули на пограничном контроле и посадили на рейс в Израиль, откуда он прилетел». Как указал блогер, «Шендерович был в Грузии несколько раз, при этом в последний, всего несколько месяцев назад».
Напомним, проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе облили кетчупом Шендеровича, ранее обвинившего Украину в сотрудничестве с нацистами. Он также заявил, что Россия – «все-таки наша страна», а российские военнослужащие – «наши ребята». Публицист был внесен в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» (запрещен в России решением суда). В украинских СМИ и соцсетях на Шендеровича обрушился шквал критики.
Грузия назвала «непонятными» высказывания Зеленского на саммите в Молдавии
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Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили назвал «непонятными формулировки, в которых упомянута Грузия» со стороны президента Украины Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы часто слышим от наш украинских партнеров непонятные оценки, которые совпадают с нарративом наших оппонентов внутри страны, – сказал он. – Украина находится в состоянии военных действий и (со стороны Грузии) делается все для поддержки народа Украины».
Глава МИД отметил, что «часто грузинская сторона не комментирует непонятные комментарии» из Киева.
«Не отвечаем, потому что понимаем, что страна находится в состоянии военных действий», – отметил Илья Дарчиашвили.
По его словам, на саммите в Молдавии тема Грузии была «актуальной», многие лидеры высказывались в поддержку Грузии, а премьер-министр страны обсуждал с коллегами «европейское будущее и европейскую интеграцию».
Ранее первый вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский напомнил украинскому лидеру, что Грузия находится в числе тех стран, которая обратилась в МУС в Гааге, поддержав ордер на арест президента России Владимира Путина, а также безусловно солидарна с Украиной во всех международных форматах.
По его словам, отношение Зеленского к Грузии «предвзятое» и направлено на поддержку радикальной оппозиции для открытия Грузией «второго фронта» против России.
Георгий Вольский заявил, что президент Украины «неправильно говорит и относится к Грузии, абсолютно несправедливо унижая ее».
«Это бессовестно несправедливо, и это реальность», – отметил первый вице-спикер.
На саммите Зеленский сравнил Грузию с Белоруссией, сказав, что обе эти страны «разными путями толкают к произволу», сообщают СМИ Грузии.
Отношения Киева и Тбилиси после начала СВО стали очень напряженными, так как Грузия, поддерживая международные санкции против России, не ввела двусторонние. Украина отозвала посла из Грузии.
Орбан призвал не допустить контрнаступления ВСУ
Орбан: Необходимо не допустить украинского контрнаступления, чтобы избежать новых жертв
Контрнаступление вооруженных сил Украины может привести только к новым жертвам, причем в первую очередь с украинской стороны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил, что проведение крупных стратегических наступлений оборачивается «кровавой бойней». Он отметил, что служил в армии всего полтора года, однако знает, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся, передает ТАСС.
Премьер Венгрии призвал сделать все возможное, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров, прежде чем украинская сторона начала контрнаступление.
Ранее Орбан говорил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте без прямого участия войск НАТО, а альянс не готов отправлять туда свои силы.
Сальдо: Украина пыталась выкрасть детей в Херсонской области
Сальдо: В Херсонской области спецслужбы Украины пытались выкрасть детей
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Оперативные службы России пресекли в Херсонской области попытки спецслужб Украины через подставные организации выкрасть детей, чтобы доставить их в Киев, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Сальдо в своем Telegram-канале назвал верхом лицемерия попытку украинских спецслужб через подставные организации выкрасть детей из Херсонской области. По его словам, оперативники России пресекли уже несколько попыток заезжих «волонтерок» оформить опекунство над детьми, оставшимися без родительского попечения, а затем через третьи страны доставить их в Киев. Он указал, что цель таких попыток – не забота о детях, а самая примитивная пропаганда, передает ТАСС.
Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба. Ключевой темой беседы стала защита прав детей.
Львова-Белова рассказала о деятельности по воссоединению детей с родителями, разделенными из-за боевых действий. Она также сообщила о проектах по гуманитарной помощи детям в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, их лечении и реабилитации.
В Белгороде произошел взрыв БПЛА, есть пострадавшие
Губернатор Гладков: В Белгороде произошел взрыв, есть пострадавшие
В Белгороде в четверг взорвалось неизвестное устройство, есть пострадавшие, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, произошел подрыв беспилотника, он упал на проезжую часть, два человека пострадали, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Одного мужчину с подозрением на сотрясение мозга скорая повезла в городскую больницу № 2, второй отказался от госпитализации, у него диагностировали ушибы.
Повреждения получил автомобиль, на месте работают оперативные службы и следователи.
Ранее глава Белгородской области Гладков сообщал, что украинские снаряды попали в общежитие в городе Шебекино.
В России объяснили последствия отказа Украины продлить соглашение о транзите газа
МИД: Киев сильно навредит ЕС, если не продлит соглашение по транзиту газа с Москвой
В случае отказа украинских властей продлить соглашение с Россией о транзите газа на период после 2024 года большой урон будет нанесен Европейскому союзу, Киев сам себе выстрелит в ногу, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.
Галузин заявил ТАСС, что Украина, отказавшись продлить соглашение, нанесет удар по странам ЕС, покупающим российский газ. Одновременно с этим Киев выстрелит себе в ногу, поскольку будет лишен дивидендов от транзита, подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства.
Ситуация, по его словам, негативно повлияет на энергетическую самостоятельность Европы, но вместе с этим «вызовет радость» со стороны властей США, которые добиваются политической и экономической зависимости ЕС, а также стремятся максимально нажиться на украинском кризисе.
При этом, отметил Галузин, официальной информации от украинской стороны о намерении не продлевать соглашение не поступало. Москва, однако, не будет удивлена, если это произойдет, указал он. Киев, подчеркнул замглавы МИД, рассматривает абсолютно все сферы своей деятельности в области внутренней и внешней политики, а также экономики через антироссийскую призму и готов идти на все, чтобы навредить России, даже если сам от этого пострадает.
Галузин напомнил, что за транзит голубого топлива Газпром платит «Нафтогазу» немалые деньги: тариф составляет 32 доллара за 1 тыс. куб. м. В первый год, по соглашению, заключенному в декабре 2019 года, было прокачано 65 млрд куб. м, а в последующие – по 40 млрд куб. м. Таким образом, Россия платит Украине за газовый транзит около 1,3 млрд долларов в год, сообщил дипломат.
Также он напомнил, что после начала спецоперации Киев сам прекратил транспортировку газа по одной из двух транзитных магистралей, проходящих через Украину. Это привело к снижению объемов прокачки, сейчас они составляют около 46 млн куб. м в сутки вместо 109,6 млн.
Ранее экс-глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс заявил, что Украина не намерена продлевать истекающее в 2024 году соглашение о транзите газа с Россией.
Президент Владимир Путин заявлял, что Украина называет Россию «агрессором», но «благополучно кассирует деньги» за транзит российского газа.